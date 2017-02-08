Анонс: на НВК «Саха» — отчет руководства АО «Сахатранснефтегаз» перед трудовым коллективом

Стали традиционными отчеты руководства компании перед коллективом. Вначале февраля состоялись встречи генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Ивана МАКАРОВА и заместителей с работниками подразделений национальной нефтегазовой компании. Как известно, в столице функционируют четыре предприятия компании: Управление газораспределительных сетей, Линейно-производственное управление магистральных газопроводов, Якутский газоперерабатывающий завод, Строительно-монтажное управление. Еще два подразделения Управление добычи и транспортировки газа и Управление тепловых сетей находятся в п Кысыл-Сыр.

Вначале февраля работники из первых уст услышали итоги финансово-хозяйственной деятельности, основные события, мероприятия прошлого года и планы на 2017 год. Формат отчета был открытым, работники задавали свои насущные вопросы, вносили свои предложения.

О ходе встреч с трудовыми коллективами подробно вы увидите завтра, 9 февраля в 18:30 час. на НВК «Саха» в специальной телевизионной передаче «Сахатранснефтегаз»: с нами теплее!»

Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»