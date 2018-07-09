Аномальная жара: прогноз погоды в Якутске на вторник

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 9/VII до 21 час 10/VII Без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +17,+19°, днем +32,+34°. Источник: Якутское УГМС.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82