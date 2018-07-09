Аномальная жара: прогноз погоды в Якутске на вторник

Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 9/VII до 21 час 10/VII
Без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +17,+19°, днем +32,+34°.
Источник: Якутское УГМС.
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Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 9/VII до 21 час 10/VII
Без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +17,+19°, днем +32,+34°.
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