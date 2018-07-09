Аномальная погода: в Якутске будет побит максимум температур

Начальник Гидрометеорологического центра Александр Аржаков сообщил, что в настоящее время из-за северо-западного ветра дым с действующих пожаров в Намском районе достиг города Якутска.

«Сегодня ветер сменит направление на юго-восточный, поэтому дыма должно стать намного меньше. Аномальная жаркая погода сохранится до среды и составит 34-36 градусов. Она превысит среднемноголетнее значение на 6 градусов и побъет абсолютный максимум дневной температуры воздуха», — сказал Александр Аржаков.

Он сообщил, что вчера днем 8 июля в большинстве районов сохранялась погода без осадков, кратковременные дожди выпали в Ленском районе 2-7 мм, на юге Мирнинского 4-5 мм, на западе Олекминского 3 мм. Грозы отмечались на западе Олекминского района.

За ночь 9 июля грозы с дождем прошли в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Олекминском, Среднеколымском районах.

Днем 9 июля кратковременные дожди, местами с ливнями и грозами, ожидаются на юге Мирнинского, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском районах и по Вилюю. В центре, на восток, северо-востоке республики сохранится сухая, жаркая погода. Температура днем повысится до + 31-36 градусов, на западе + 21-26 градусов, на северо-западе + 13-18 градусов.

По состоянию на 8 июля чрезвычайно высокий 5 класс пожароопасности леса наблюдается в Чурапчинском и Верхнеколымском районах. Высокий 4 класс установился в Среднеколымском и Намском районах. 9-10 июля ожидается установление высокого 4 класса пожароопасности леса в Хангаласском, Горном, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Кобяйском, Усть-Майском, Томпонском, Амгинском, Алданском районах и в окрестностях города Якутска, сообщил Александр Аржаков.