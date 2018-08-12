Аномальная массовая гибель птиц в Якутии продолжается

Минэкологии Якутии начало проверку по факту гибели чаек на реке Тукэн

Сегодня в целях выяснения обстоятельств на реку Тукэн выехала группа представителей Департамента ветеринарии Якутии и госинспекторы Нюрбинского комитета и Верхневилюйской инспекции охраны природы. В ходе проверки будут проведены обследования территории и акватории р. Тукэн, отобраны пробы из природной среды, в том числе, воды, почвы и растительности.

По результатам экологической экспертизы, которая займет несколько дней будет принято процессуальное решение.