Аномальная массовая гибель птиц в Якутии: исследование продолжается

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) о результатах проведенных радиологических исследований трупов тушек чаек и проб воды, почвы, травы:

Согласно результатам экспертиз ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» по измерению мощности дозы гамма-фона, в отобранных пробах с местности речки «Тюкэн» Верхневилюйского района, на границе Верхневилюйского и Нюрбинского улусов:

от 14 августа 2018 года № 652/507, 653/508, 654/509 и 660/515 выявлено, что параметры дозы гамма-фона не превышают допустимых норм (не более 30 мкр/час): вода – 13 мкр/час, почва (песок) – 15 мкр/час, в траве и в трупах – 16 мкр/час.

от 14 августа 2018 года № 655/510, 656/511, 657/512, 658/513, 659/514 в пробах также превышение допустимых норм не обнаружено: тушка чайки – 16 мкр/час, вода – 15 мкр/час, песок – 16 мкр/час, рыба (елец сибирский) – 15 мкр/час, в траве – 17 мкр/час.

Данные полученные по результатам радиологических исследований свидетельствует об отсутствии радиационного фона в природной среде обитания птиц.

В настоящий момент проводятся вирусологические и бактериальные исследования.