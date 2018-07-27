Аномалии в небе взбудоражили интернет

Вчера, 26 июля, в интернете разошлись фотографии странного аномального явления в небе села Черкех Таттинского улуса. Местные жители наблюдали в небе подобие огромной воронки, на подобие тех, что показывают в фильмах при нашествии инопланетян.
То ли природа разыгралась, то ли явление не аномальное, а рук человеческих. По всем данным происшествиям ведутся исследования. Будем надеяться, что хотя бы об одно из них перестанет быть загадкой.
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