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4 декабря 2018, 13:45
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Анна Иванова: ЮГК сделает Якутск одним из мировых центров ювелирного искусства

В декабре этого года в поселке Кангалассы завершатся основные строительные работы первой очереди ювелирно-гранильного кластера. ЮГК призван не только вдохнуть новую жизнь в населенный пункт, расположенный рядом со столицей региона, но и обеспечить лидерство Якутии в алмазно-бриллиантовом комплексе России. Такое мнение высказала генеральный директор дочерней компании Алмазэргиэнбанка СЭЙБИЭМ, выступившей заказчиком проекта, Анна Иванова.

— Многие якутяне, наверное, не до конца представляют, что такое ювелирно-гранильный кластер и какое значение он имеет для экономики республики. Расскажите, пожалуйста, почему для региона этот проект значим?

— Алмазно-бриллиантовый комплекс — одна из бюджетообразующих отраслей экономики Якутии. По последним оценкам, обеспеченность запасами разведанного сырья составляет не менее 25 лет при сохранении нынешнего уровня добычи. Эту цифру можно увеличить, если проводить опережающие геологоразведочные работы. Ювелирно-гранильный кластер, как и ряд других республиканских проектов креативной индустрии, призван дать новый импульс развитию несырьевых экспортно-ориентированных отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Налоговые преференции в ТОСЭР создают привлекательные условия для резидентов. Например, существенно снижен общий размер страховых взносов — с 30% до 7,6%. Это значительное облегчение нагрузки для работодателя. При этом, работник не теряет страховые отчисления, формирующие в том числе пенсионную базу. Страховые взносы доплачивает государство.

Через применение передовых технологий, обеспечение кластера высококвалифицированными кадрами и при поддержке АЭБ мы намерены обеспечить динамичный рост производства и экспорта готовой продукции резидентов ЮГК – представителей малого и среднего бизнеса.

При этом будет создано несколько торговых зарубежных представительств, в том числе силами самих резидентов.

— На какой стадии сегодня находится реализация проекта?

— В декабре этого года мы планируем завершить основные строительно-монтажные работы первой очереди. В двухэтажном здании кластера общей площадью 1450 кв.м. разместятся ювелирный и алмазогранильный цеха.

ЮГК будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, что позволит организовать производство качественной продукции. Общий объем инвестиций от резидентов в техническое оснащение к 2021 году составит 9 миллионов долларов США.

— Как создание ЮГК отразится на развитии поселка Кангалассы?

— Инфраструктура, которая будет сформирована на территории микрорайона в процессе развития ЮГК, может стать примером для других креативных индустрий. Это позволит создать, например, производство по переработке мамонтовой фауны, кинокластер и креативный кластер.

Креативный кластер – это своего рода центр совместной работы, где любой желающий может начать претворять свои проекты в жизнь. Вместе с тем на этой же территории планируется строительство жилого фонда. В итоге мы придем к созданию креативного квартала – составной и центральной части будущего поселка Кангалассы 2.0.

Результатом совместной работы кластеров, компании СЭЙБИЭМ, курирующих министерств, Алмазэргиэнбанка и правительства республики будет полная перезагрузка микрорайона и образование здесь современного комфортного города.

Выработка уникальных идей в кооперации с компетентными специалистами иных индустрий могут на систематическом уровне создавать инновационные, технологически правильные готовые продукты, потенциал которых уже на стадии прототипов будет привлекать серьезные инвестиции. Это даст ощутимый рост креативной экономике республики.

Именно такая модель коллаборации дает нам уверенность в успехе нашего первого проекта — ювелирно-гранильного кластера, миссия которого — сделать Якутск центром ювелирного искусства.

— Сколько новых рабочих мест предполагается создать в ЮГК и будут ли предусмотрены местным жителям определенные льготы при трудоустройстве?

— По плану в течение 2019-2020 годов будет создано 289 рабочих мест. В первую очередь этот проект направлен на трудоустройство и повышение уровня жизни местного населения. В настоящее время ведутся переговоры с учебными центрами, например, с Промышленным техникумом, АГИКИ и СВФУ о переобучении жителей по программе дополнительного образования. Планируем также разработать программы для переподготовки кадров по специальностям, которые будут востребованы в ЮГК.

— Определены ли уже резиденты кластера? Какие требования к ним предъявляются?

— Определен стартовый состав потенциальных резидентов. Основное направление их деятельности — обработка алмазов в бриллианты с последующим экспортом. Также есть те, кто занимается производством ювелирных изделий. Основное требование к резидентам — это заинтересованность в развитии региона как экспортера готовой продукции. Они должны разделять мнение, что социальная нагрузка в основном лежит на бизнесе.

— Будет ли компания СЭЙБИЭМ содействовать резидентам ЮГК в продвижении их продукции на международный рынок? Если да, то каким образом?

-Помимо существующих преференций ТОСЭР, компания СЭЙБИЭМ создает дополнительные условия для развития бизнеса. Это комплекс услуг, который позволит резидентам максимально сфокусироваться на расширении объемов производства и географии реализации продукции.

По сути, нашей главной целью является продвижение продукции производителей на международный рынок. Но, прежде чем продавать, необходимо произвести нужный товар по обоснованной для клиента цене и требуемого качества.

Качество будет достигаться высокими компетенциями производителя вкупе с современным высокотехнологичным оборудованием. Кроме обеспечения оборудованием, планируется привлечение иностранных специалистов для обучения.

На основе актуальной информации о спросе на рынке мы уже сейчас даем рекомендации производителям по ассортименту продукции, а также организуем консолидированное участие в выставках.

— Приступая к проекту, знакомились ли вы с опытом других регионов России? Есть ли в стране похожие проекты и насколько они успешны?

На Дальнем Востоке созданы 18 ТОСЭР. Наиболее успешным и близким к ЮГК по роду деятельности является свободный порт Владивосток. На его территории действуют Евразийский алмазный центр, алмазогранильные компании, а также филиалы ГОХРАН России и других федеральных структур, обеспечивающих деятельность компаний в ЕАЦ. Проект, ориентированный на экспорт готовой продукции в страны АТР, сейчас находится на инвестиционной стадии. Ключевые производственные показатели можно будет наблюдать в ближайшие годы.

Производственная политика алмазодобывающих стран в последние годы изменилась. Общим трендом стал постепенный переход от реализации алмазов к торговле бриллиантами и ювелирными изделиями с бриллиантами. Безусловно, подобные изменения также заметны и в России, где основным регионом данного развития становится Дальний Восток, а Якутия с ее компетенциями, основанными на многолетнем опыте, обязана стать лидером в алмазно-бриллиантовом комплексе страны.

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
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