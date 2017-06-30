Андрей Поляков уходит с поста вице-президента АЛРОСА

Вице-президент АЛРОСА Андрей Поляков, который курирует в компании вопросы международного сотрудничества, уходит в отставку 30 июня, сообщает RNS со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, из компании уйдет еще один вице-президент — Иван Демьянов, отвечающий за социальную и кадровую политику.

В пресс-службе компании подтвердили уход господина Полякова, но при этом сообщили, что «Демьянов продолжает исполнять свои обязанности».

С мая 2016 года Андрей Поляков является президентом Всемирного алмазного совета (WDC). Этот пост он покинет к концу недели, заявили в WDC. По данным ТАСС, его место с 1 июля займет Стефан Фишлер.

В мае из АЛРОСА ушли два вице-президента — курировавшая вопросы экономики Елена Гангалои Александр Паршков. Вице-президентом по направлению закупочной деятельности стал Владимир Козлов, назначенный на этот пост еще 19 мая. При этом в компании заявили, что президент АЛРОСЫ будет напрямую управлять курировавшими вопросы экономики подразделениями.

Напомним, в феврале в отставку подал президент АЛРОСА Андрей Жарков, возглавивший компанию в апреле 2015 года. На этом посту его сменил Сергей Иванов-младший, бывший глава «Согаза».