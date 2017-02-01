Главный кадровик Якутии неуверенно оправдывается по скандальной командировке

Командировка парламентариев и госслужащих в Красноярск, где проходил традиционный международный турнир серии Гран-при памяти Ивана Ярыгина, стала поводом для проверки, которую инициировал глава Якутии Егор БОРИСОВ, узнав об этом из СМИ. Первыми об этом написали ИГ «В Якутии.ру» и SakhaLife.



Ситуацию прокомментировал ЯСИА руководитель департамента кадровой политики администрации главы и правительства Якутии Андрей МАРТЫНОВ.

По словам Андрея Мартынова, оформление служебных командировок членов кабмина и госслужащих категории «руководители» проводится согласно постановлению правительства Якутии «О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих».

Проекты распоряжений о командировании руководителей иных органов исполнительной власти (комитетов, департаментов, управлений, инспекций), заместителей министров, заместителей председателей государственных комитетов согласовываются с курирующими зампредом.



«В Красноярский край был командирован заместитель министра спорта республики Семен ЧЕРДОНОВ для сопровождения и оказания практической помощи якутским спортсменам на традиционном международном турнире «Иван Ярыгин». Никакой массовой командировки госслужащих в Красноярск не было, так как помимо Чердонова там присутствовал только один представитель исполнительной власти категории «руководители» — первый заместитель председателя Госкомитета по делам Арктики Иван ПАВЛОВ. Он принял участие в мероприятиях межпарламентского сотрудничества Заксобрания Красноярского края и Госсобрания (Ил Тумэн)», — подчеркнул Мартынов.

Как отметил руководитель департамента кадровой политики, Красноярский край является давним партнёром Якутии по развитию таежного оленеводства и поддержке коренных малочисленных народов Севера.

«Отчет по итогам командировки Павловым будет представлен. По факту посещения Красноярска представителями парламента ничего не могу сказать, так как это прерогатива законодательной власти», — заявил он.

По информации Мартынова, мониторинг по служебным командировкам госслужащих на базе информационно-аналитической системы «Государственная и муниципальная служба РС(Я)» проводится ежеквартально. Чиновники в обязательном порядке предоставляют отчет в письменном виде, сообщается в статье Николая БОРИСОВА на ЯСИА.



Ранее ИГ «В Якутии.ру» сообщала со ссылкой на собственный источник, что изначально Андрей Мартынов был против этой командировки руководителей в Красноярск, но его убедили при помощи парламентариев. Издание сообщило, что поводы для командировки были надуманные, главной целью ВИП-персон было скататься на престижный мемориал Ярыгина по вольной борьбе, за счет бюджета. К слову сказать, на этом турнире выступил 21 якутский борец, но единственную медаль — бронзу, принес Виктор РАССАДИН.



Об эффективности массовой командировки ВИП-якутян выводы пусть делают компетентные лица, однако, судя по единственному пресс-релизу, размещенному на сайте законодательного Собрания Красноярского края, местные депутаты один раз встретились с нашей прибывшей делегацией в формате обычного собрания. Это не было заранее запланированное мероприятие с приглашением гостей, как форум, симпозиум или хотя бы парламентские слушания. Видимо, хозяева были вынуждены собрать ни к чему не обязывающий мунньах, раз уж прибыла представительная делегация из Якутии.

Как видим, в комментарии Мартынова делается попытка разделить ВИП-персон на исполнительную и законодательную ветви власти, чтоб раздробить компанию любителей вольной борьбы. Но суть в том, что и чиновники, и депутаты – все они ездили в Красноярск за счет бюджета Якутии, а он — один. И считается, что бюджетные средства надо экономить, во всяком случае, власть идет даже на сокращения рабочих мест. Вот только до отдельных лиц в системе той же власти никак не дойдет, что бюджетные средства надо экономить, а контроль за ними, видимо, слабейший, если он вообще есть.