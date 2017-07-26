Андрей Мартынов: Академия – кадровый потенциал села

Якутская ГСХА продолжает цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Мы знакомим Вас с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Своими воспоминаниями сегодня делится Андрей Андреевич Мартынов, руководитель департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия):

— Мы окончили факультет ветеринарной медицины Якутской ГСХА в 2001 году. За пять лет студенчества у нас ровесников была прекрасная возможность заниматься наукой. Все факультеты были вовлечены в науку, никто не стоял в стороне. И примечательно то, что эта инициатива была студенческой. Мы создали свое студенческое научное общество, меня избрали председателем.

В период работы в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, по инициативе директора Егора Афанасьевича Борисова, совместно с агропрофилированными школами создали «Малую сельскохозяйственную академию», предоставив тем самым возможность развиваться детям республики. Эта пора своего рода является новым этапом развития сельскохозяйственного образования. Дети села имели возможность учиться в агрошколах, применять первые навыки научный-исследовательской работы, затем поступать в Академию и продолжить заниматься наукой в ЯНИИСХ. Сельскохозяйственная наука по определению относится к прикладной, применение которой является непременной.

Мы благодарны за поддержку нашим преподавателям, научным руководителям. По сей день не перестаем общаться с ними. Будучи членом Ученого Совета ФГБОУ ВО Якутская ГСХА непосредственно участвую в решении вопросов родного ВУЗА.

В этом году руководством ВУЗА предприняты ряд концептуальных решений, которые важно принимать за исполнение нескольких пунктов ежегодного послания Главы РС(Я) Е.А.Борисова. В частности Егор Афанасьевич выделил, что особенности республики должны и дальше учитываться при формировании комплексных документов развития Арктики и Дальнего Востока. Вместе с тем генеральной линией политики республики является развитие местного производства. В основу прогрессии которой, в республике должно быть введено сквозное образование, обеспечивающее непрерывность аграрного образования. Так недавно, Академия стала базовым ВУЗОМ Министерства сельского хозяйства РФ по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера. Подписан Указ «О кадровой политике в сельском хозяйстве РС(Я)», где Якутская ГСХА принимает непосредственное участие и является исполнителем нескольких пунктов.

Мы должны понимать, что село – это образ жизни, который необходимо развивать и сохранить при этом вековые традиции коренных народов.