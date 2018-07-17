Андрей Борисов вошел в состав оргкомитета Года театра

В 2019 году в России объявлен Годом театра. Правительство России уже утвердило состав организационного комитета. В него вошел представитель Якутии — режиссер Андрей Борисов.

Распоряжение о составе Оргкомитета подписано премьером России Дмитрием Медведевым 7 июля. В состав оргкомитета вошли известные театральные деятели России, в том числе Евгений Миронов, Александр Калягин, Николай Цискаридзе, Валерий Гергиев и другие. Региональное театральное искусство представляют Свердловск, Новосибирск, Татарстан и Якутия. Возглавляет оргкомитет вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Напомним, распоряжение о проведении в России в 2019 году Года театра подписано Владимиром Путиным 28 апреля. Это сделано в целях дальнейшего развития театрального искусства в стране.

Андрей Борисов — якутский режиссер, художественный руководитель Саха театра им. П.А. Ойунского. Обладатель премия «Золотая маска — 2017», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.