Андрей Борисов предлагает сделать фестиваль «Желанный берег» дальневосточным брендом

В противовес предложению худрука московского Театра Наций Евгения Миронова о намерениях «бросить усилия» на программу по развитию театрального искусства Дальнего Востока и провести в начале декабря фестиваль «Территория Сахалин», государственный советник Якутии Андрей Борисов напомнил, что в республике уже давно существует свой фестиваль — «Желанный берег». Эту точку зрения выдающийся режиссер высказал на минувшей дискуссионной площадке с участием врио главы Якутии Айсена Николаева, посвященной вопросам культуры, сообщает ЯСИА.

Культурная экспансия

На дискуссионной площадке с участием врио главы Андрей Борисов как бы вскользь озвучил одну любопытную, но очень важную мысль: Якутия десятилетия создавала, а иногда спасала свое культурное наследие и сегодня регион в вопросах культуры и искусства доминирует на Дальнем Востоке. Однако в этом доминировании необходимо утвердиться. Здесь позиция государственного советника полностью совпадает с мнением врио главы Якутии Айсена Николаева, который на встрече с деятелями культуры заявил прямо: «Якутия лидер в сфере культуры и искусства на Дальнем Востоке. И если кто-то думает, раз все хорошо, можно расслабиться, скажу сразу — это неверный подход. Задача региона – экспансия на российский и мировой уровни. Именно такую цель мы ставим перед нашей культурой».

По мнению Андрея Борисова сегодня регион должен включиться в «контекст большой России». В основе российской национальной идентификации должны встать незыблемые ценности, в этом республика совершила прорывные шаги вперед. И Якутия продолжает двигаться вперед «в общероссийском масштабе».

«Я сейчас по поручению Айсена Николаева работаю с советником президента России по культуре Владимиром Толстым. Предстоит встреча. Есть мысли в евразийском масштабе создать проект «духовного транссиба» — такие духовные культурные «станции». И после 2019 года презентовать их на Восточном экономическом форуме. Среди них может оказаться и наш проект – Центр эпоса», — рассказал режиссер. Идею уже поддерживает Татарстан, Башкирия, Алтай.

Что год театра нам готовит?

Предстоящий 2019 год пройдет для России под знамёнами Года театра. Якутия сегодня не только разрабатывает свою программу, но уже направила предложения в Минкультуры страны. И не просто на правах рядового субъекта, а на правах члена федерального организационного комитета по Году театра в стране. В состав вошли сильнейшие театральные города страны: Екатеринбург, Новосибирск, Казань. В их числе и Якутск. Здесь у Якутии миссия особая – представлять не только свои интересы, но и интересы всего Дальнего Востока.

Здесь Андрей Борисов предлагает несколько идей. В том числе «театральную визуализацию эпоса народов России». По его словам, поддерживают эту мысль Алтай, Башкирия и даже Армения. Совместный проект может привлечь и определённые инвестиции. Более того, ранее государственный советник высказывал мысли по поводу создания в Москве единой театральной площадки для того, чтобы региональные театры, особенно из отдаленных частей России, в том числе и из регионов Дальнего Востока, могли беспрепятственно выезжать в столицу на гастроли. Для дальневосточников и северных театров, фактически оторванных территориально от большой земли – это была бы прекрасная возможность демонстрации своих возможностей.

Продвижение своего театрального фестиваля

Одним из крупнейших проектов Андрей Борисов называл расширение театрального фестиваля «Желанный берег». Перспективы стать крупным дальневосточным брендом у родившегося здесь – в Северной России, фестиваля, по мнению Борисова, очень неплохие.

«Вчера я получил письмо, написанное руководителем московского Театра Наций Евгением Мироновым на имя Путина. Миронов пишет, что сейчас разворачивается освоение Дальнего Востока и пр., и предлагает со своей стороны проект по освоению театральной культуры Дальнего Востока… И одна из его идей — создание здесь театрального фестиваля. Но у нас уже давно существует здесь свой фестиваль «Желанный берег»! Эту тему я намерен обсуждать на оргкомитете», — отметил Борисов.

Действительно худрук московского Театра Наций Евгений Миронов в начале года неоднократно заявлял о намерениях «бросить усилия» на программу по развитию театрального искусства Дальнего Востока, говорил об идее проведения в начале декабря фестиваля «Территория Сахалин», который стал бы первым в череде подобных мероприятий.