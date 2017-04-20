Андрей Борисов получит премию на «Золотой маске»

19 апреля вечером по московскому времени «Золотая маска» назовет своих лауреатов

Имена лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 23-й раз будут названы на торжественной церемонии награждения в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, передает ТАСС.

Режиссером церемонии стала Нина ЧУСОВА, а вести награждение будут Анна ЧИПОВ№СКАЯ и Сергей ЕПИШЕВ. Впервые будет присутствовать новый президент «Золотой маски» народный артист РФ Игорь КОСТОЛЕВСКИЙ, сменивший своего коллегу — народного артиста России Георгия ТАРАТОРКИНА, скончавшегося 4 февраля 2017 года.

Согласно регламенту премии, заранее объявляются лишь победители в самых почетных номинациях.

На сей раз премий «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» удостоены: народные артисты СССР Олег ТАБАКОВ и Владимир ЭТУШ, солистка Мариинского театра Ирина БОГАЧЕВА и артист Александринского театра Николай МАРТОН, а также народный артист РФ Георгий КОТОВ из Омска, режиссер из Якутии Андрей БОРИСОВ и певец Айгум АЙГУМОВ из Дагестана. Также награду получит знаменитый грузинский кукольник Резо ГАБРИАДЗЕ.