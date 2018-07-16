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16 июля 2018, 9:20
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Андрей Борисов подчеркнул государственный статус Ысыаха Олонхо

Итоги Ыссыаха Олонхо 2018 подвели 13 июля в Якутске на  торжественном мероприятии под председательством заместителя председателя правительства Ольги Балабкиной. С отчетными докладами о проведении праздника выступили глава МО «Алданский район Северин Поздняков и заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Николай Макаров.

На XII  республиканском национальном празднике в Алдане, проходившем с 28 июня по 01 июля, побывало более 15 тысяч человек: представители 30 районов республики, в том числе 26 официальных  делегаций районов Республики Саха (Якутия), представители общественных организаций малочисленных народов Севера из Хабаровского края.

Общее количество гостей составило более 4 тысяч человек. В торжественных церемониях Открытия  и Закрытия ЫсыахаОлонхо2018 участвовало 2000 человек. Из них 300  артистов театров республики и организационная режиссерско-постановочная группа, 230 участников культурной программы из других улусов республики, 120 волонтеров, 150 организаторов и кураторов, более 600 детей, 210 представителей организаций, учреждений и предприятий, 180 представителей общественных организаций, 120 представителей национальных общин, 100 представителей хора женского совета.

В период проведения праздника проведено 19 республиканских конкурсов, в которых было задействовано 1265 человек.Общая сумма призового фонда культурой программы Ысыах Олонхо составила 3,9 млн.руб.Генеральным спонсором проведения праздника выступило Акционерное общество  «Полюс Алдан» (управляющий директор Алексей Носков). Главный приз за лучшее исполнение Олонхо – автомобиль  LADA 4×4 3D завоевал исполнитель Олонхо среди взрослых Николай Никитич Григорьев из с. Чакыр Чурапчинского улуса.

«За сухим языком цифр скрываются люди,— акцентриовал глава района. — Я бы хотел коснуться именно этого аспекта. Этот праздник сделала большая команда людей из Якутска, Алданского района,других районов и улусов республики”.

Северин Николаевич поблагодарил всех причастных к празднику, но в первых словах благодарности обратился к Феодосии Габышевой, которая в 2014 году, будучи  заместителем председателя правительства РС (Я), предложила провести Ысыах Олонхо на территрии Алданского района. Идея была поддержана и включена главой РС (Я) Егором Борисовым в список проведения Ысыаха Олонхо.

Особые слова благодарности Северин Николаевич адресовал в адрес Спикера Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александра Жиркова и временно исполняющего обязанности главы РС (Я) Айсена Николаева за поддержку и  за веру в алданцев. Глава района заверил, что алданцы, получив бесценный опыт проведения столь масштабных меропрятий, готовы и дальше реализовывать сложные, но интересные проекты.

«За годы проведения Ысыаха Олонхо нами накоплен огромный опыт работы в различных уголках нашей республики. Город Алдан стал самой южной точкой проведения Ысыаха Олонхо. По условиям, месту и атмосфере проведения он не имеет аналогов», — подчеркнул в своем докладе  Николай Макаров, – и добавил, что главные итоги Ысыаха будут подведены в рамках республиканской Декады Олонхо с 25 ноября по 5 декабря текущего года. От имени Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) заместитель министра выразил  огромную  благодарность всем, кто принимал участие в организации и проведении XII Республиканского Ысыаха Олонхо в городе  Алдан. 

Эмоциональным накалом отличалось выступление Государственного советника РС (Я) Андрея Борисова:

«Слушая  как  четко, очень осознанно, глубоко сделал доклад глава Алданского района, я  еще раз убедился, что Ысыах Олонхо, не просто праздник — это Государственная национальная политика, это идеология. Проще говоря, это те духовные скрепы так необходимые в наше время. Красота, эстетическое чувство скрепляют, объединяют народы. Со стороны администрации Алданского района как раз произошло понимание этих главных незыблемых ценностей. Этот праздник, эта духовная акция прошла в промышленном районе, причем второй раз. Первый раз, напоминаю, в Мирном. И была встречена народом, населением с распростертыми объятиями. В Алдане была особая атмосфера. Многонациональный Алданский район удивительным образом деликатно и  внимательно отнесся к этому  празднику народов Саха. Но при этом анонсировался на этом празднике как раз эвенкийский эпос. А когда народы  собираются вместе  и с особым паритетом, с особым чувством гордости поднимают на щит культуру малочисленных народов, это не может быть не принято душой и сердцем других народов».

В ходе мероприятия  организаторы столь масштабного мероприятия были удостоены высоких наград Правительства РС (Я), Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я), памятных знаков и благодарственных писем с ценными подарками от администрации МО «Алданский район».

Источник: Пресс-служба Алданского района.
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