Андрей Борисов о Золотых масках и своих мечтах

2 мая в Большом зале Саха Театра прошло торжественное собрание общественности и деятелей культуры Якутии в честь народного артиста РФ, государственного советника Якутии, театрального режиссера Андрея Борисова с получением театральной премии «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства страны. Собрались соратники, коллеги и молодые таланты республики, для которых Андрей Саввич является старшим товарищем и наставником.

«Золотые маски» Якутии

Вечер начался с подробного знакомства Андрея Саввича с «Масками», расположенных на сценической лодке спектакля «Желанный берег», которые были завоеваны Якутией за прошедшие годы:

«Первая маска за спектакль «Кыыс Дьэбилийэ». Это первая постановка к открытию сезона Саха театра. Тогда я уже думал о создании театра Олонхо. Спектакль получил «Золотую маску» в номинации «Приз критики». И некоторые «доброжелатели» говорили: это всего лишь утешительный приз, а не победа. Ничего подобного! Это оценка самых высокопрофессиональных театральных критиков России.

Вторая маска Сергея ПОТАПОВА. Подходит он как-то ко мне и говорит, что хочет поставить «Макбет» в качестве дипломной работы. Тогда я предложил ему Эжена Ионеско, потому что в театре уже ставили классического Шекспира — «Ромео и Джульетту». «Макбет» Ионеско был совершенно другим, это был огромный шаг в эстетике Саха театра. За этот спектакль Сергей и получил высокую награду.

Третья маска — Государственного театра оперы и балета. Когда мы начали работать над спектаклем — дилогией «Александр Македонский». «Кудаҥса Великий», в начале репетиций я сказал, что они получат за него «Золотую маску». Все рассмеялись. Не поверили. А в итоге Карл СЕРГУЧЕВ получил ее в специальной премии жюри музыкального театра «За создание современного спектакля на основе национального эпоса. Есть кто из этого театра? Помните эту историю?

Четвертая маска Анны Ивановны КУЗЬМИНОЙ — выдающегося, уникальнейшего человека, удивительного явления Саха театра. Она является представителем той плеяды актеров, которые воспринимали служение театру как миссию, и Анна Ивановна до сих пор ему служит.

Эту маску (свою – прим.авт.) я причисляю всем нам. Один режиссер, один министр культуры не может внести выдающийся вклад в развитие театрального искусства, в этом есть заслуга Русского театра, Саха театра, Театра Олонхо, Государственного театра оперы и балета, и многих других, где я ставил спектакли. Это не является реверансом, я искренне так думаю. Мы создали семь театров за короткое время, и такого не было в России. Малочисленных народов, Мирнинский театр, Театр эстрады, Театр юного зрителя, Театр Оперы, Театр Олонхо. Сейчас, когда оглядываешься назад, понимаешь, что это действительно был серебряный век нашей национальной культуры. Поэтому 1/3 «Золотой маски» дарю вам, зрителям, 1/3 — министерству культуры республики, а 1/3 оставлю себе».

«Андрей Борисов и путь Саха театра»

«Когда появилась книга, многие могут сказать – «Ох, что он возомнил о себе, себя, наверняка, приписал. Но в книге я ведь говорю о пути Саха театра, о его удивительнейшей миссии, и здесь многие статьи посвящены театру. Саха театр — это храм, который родил всех творческих людей. Вот откуда начинали свой путь Ойунский, Кулаковский, Софронов, Аммосов и Күлүмнүр. С этого театра начиналась культура народа саха. Театр является мамой всех наших культурных учреждений. Даже цирк появился внутри этого театра. Сергей Расторгуев здесь? (Ответ из зала – Нет! – прим.авт.). Как нет? Кто сказал «нет» его голосом?!»

Издание будет состоять из трех томов. Вот пока вышел первый том «Андрей Борисов и путь Саха театра», второй будет называться «Андрей Борисов и культура народа саха», третий – «Путь Эллэя».

На сцену вышел министр культуры и духовного развития Якутии Владимир ТИХОНОВ и в поздравительной речи признал, что за 25 лет работы Андрея Саввича министром культуры, было открыто ровно 25 учреждений культуры, что является вообще уникальным случаем в истории культуры России и подарил символ Якутского международного кинофестиваля – снежные очки.

О творческом потолке

«Общественность может сказать, что вот получил «Золотую маску» за вклад и все, это мой потолок. Но это не так! Готовлю спектакль о Святителе Вениамине совместно с Русским и Саха театрами. Он будет показан на 385-летии вхождения Якутии в России в Москве. Так же снимается фильм по «Созвездии Марии». Поэтому есть чем заняться! Планов громадье!

О миссии Арктического государственного института искусств и культуры

«Как думаете, почему ученик Геннадия Петровича СОТНИКОВА, художник Михаил ЕГОРОВ сегодня на сцене поставил лодку? Появление этой лодки из спектакля «Желанный голубой берег мой» случайно лишь на первый взгляд, но все отнюдь не так. Однажды после летних каникул я летел в Москву через Красноярск.

Тогда моя голова была напичкана Беккетом, Камю,Брехтом, Бернардом Шоу, и я думал, что приеду в Саха театр и сделаю революцию, вот как был настроен! В аэропорту Красноярска нашел книжную лавку, где стояли только книги о Ленине и Брежневе, и где-то в углу лежала кипа журналов из серии «Роман Газета». Я пролистал одну и краем глаза увидел, что на дне этой кипы лежит какая-то розовая полоса, сдвинул все, вытащил книгу и прочитал: «Чингиз Айтматов «Пегий пес, бегущий краем моря».

В самолете я прочитал повесть, и у меня пробежали мурашки, и до сих пор мурашки бегут! Тогда я понял, что повесть надо ставить. Вот как случайность подвела к тому, что я создал спектакль, который до сих пор идет.

И эта случайность сдвинула культуру саха на новый этап, потому что эта лодка вышла в мировой океан, она доплыла до многих городов и республик СССР. Но самое главное, что был создан уровень театрального искусства, и другие театры в результате тянулись к нему. Наш Арктический институт тоже создан в результате этого спектакля.

Институт называется «АГИКИ». И не просто так. В повести Айтматова и в моем спектакле есть образ птицы, которая спасает главного героя. Так и в жизни. АГИКИ назван в честь этой птицы Агугук. И институт спас нашу культуру. Если бы не было его, то многие наши учреждения лишились бы своих специалистов».

О невозможных задачах

«Когда мы готовили фильм «Тайна Чингис Хаана», нам так мешали СМИ. Так много было негативного. Тогда я во время работы сказал: «Идем на «Оскара»!» И началось… Я подумал, почему народ не хочет «Оскара» для своих? А вдруг получится?

И слова были на самом то деле правильные, потому что монгольская киноакадемия выдвинула картину на «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке, так что ни-ни.

Поймите, господа, что надо ставить перед собой невозможные задачи, нереальные, тогда все получается. Вот ты (указывает на студента – прим.авт.) дошел бы до Тикси? На самом деле, дойти пешком до Тикси кажется нереальным, но возможным, и каждый ваш шаг будет наполнен энергией, потому что перед вами огромная цель. А если вы хотите дойти до этих книг (указывает на свои книги, выстроенные в ряд на сцене – прим.авт.), то и стараться не будете. Цель должна быть невозможной, непостижимой».

О мечте и Евразийском культурном центре

«Наряду с Евразийским культурным центром в Москве, о котором мы разговаривали на встрече с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым, он поддержал нашу идею, будем искать помещения, если получится, то для гастролирующих театров из других регионов в Москву, будет намного легче – у меня есть мечта!

Я мечтаю об открытии Международного центра эпоса народов Евразии. Он будет трехзальным трансформером. Уже работа началась в этом направлении, и я призываю всех своих соратников поддержать и сотрудничать для создания этого центра!»