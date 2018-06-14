Государственный советник Республики Саха (Якутия), талантливый режиссер Андрей БОРИСОВ не идет на выборы в Ил Тумэн.

Об этом он заявил в разговоре c Алексеем ЧЕРТКОВЫМ, на тот момент без пяти минут генеральным директором «СахаМедиа». А уж Алексей разметил пост в своем фейсбуке.

Вчера состоялся откровенный эмоциональный разговор с Андреем С.Борисовым. Нашёл его в приподнятом настроении. Он только что вышел из кабинета врио главы РС(Я) Айсена Николаева. Госсоветник получил заверение о поддержке деятелей культуры со стороны новой администрации. Андрей Борисов поделился с А.С.Николаевым и нашими планами по проектам Фонда А.С.Грибоедова. Каждая встреча с великим режиссером — глоток свежего воздуха, неиссякаемый источник мудрости и оптимизма. Человечище. Подарил мне первый том своих сочинений. По мере прочтения обещал дарить следующие тома)) PS: в Ил Тумэн не пойдёт, сосредоточится на новых масштабных проектах.

Таким образом, Андрей Саввич не штурмует Ил Тумэн. Напомним, что на выборах в ГосДуму образца 2016 года на него делалась ставка тогдашней власти. Предполагалось, что он составит конкуренцию справороссу Федоту ТУМУСОВУ. Однако при всем административном ресурсе штаб Андрея Борисова, который возглавляла Евгения МИХАЙЛОВА, ректор СВФУ, не смог собрать необходимое количество подписей, и лидер мнений не смог получить в ЦИКе регистрацию кандидата в депутаты. Часть населения горячо болела за Андрея Саввича, и была тогда откровенно разочарована. Этот электорат мог бы и сейчас его поддержать, но, как уже озвучено, деятель культуры сосредоточится на масштабных проектах в культуре и искусстве.