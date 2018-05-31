Анатолий Семенов опроверг информацию о возможном назначении премьером Якутии

31 мая на некоторых информационных сайтах и в мессенджере WhatsApp появилось сообщение о грядущем назначении директора Технопарка «Якутия» Анатолия Семенова председателем правительства Якутии.

Сообщалось, что якобы это предложение ему сделал врио главы Якутии Айсен Николаев на встрече в Москве. Однако сообщение оказалось ложным.

В разговоре с журналистом News.Ykt.Ru Анатолий Семенов опроверг эту информацию. Также сообщение не подтвердили и в новой администрации врио главы Якутии.