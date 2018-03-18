Анатолий Семенов: На выборы с семьей

В Якутске активно идет голосование на выборах президента Российской Федерации. Горожане приходят на избирательные участки вместе с детьми.

Директор ГАУ «Технопарк Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ отметил праздничный настрой людей:

«Сегодня на избирательный участок ходили всей семьёй. С супругой и старшей дочерью проголосовали в 31-й школе, по прописке. Погода на улице хорошая, очень много людей на избирательных участках. Хочется отметить, что на этих выборах есть ощущение праздника, оно просто витает вокруг. И гражданский долг исполнил, и положительной энергией зарядился!»

Голосование началось в 8.00 ч. утра и продлится до 20.00 ч. вечера.

Найти свой участок можно по ссылке http://cikrf.ru/services/lk_address/

Телефон «горячей линии» по выборам 40-80-35.

Наблюдать за выборами онлайн можно на сайте nashvybor2018.ru