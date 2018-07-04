Анатолий Кырджагасов решил остаться у руля «Гражданской платформы»

Об этом политик заявил в интервью ЯСИА.

«Гражданской платформе» не следовало выдвигать кандидата на пост главы Якутии. Об этом ЯСИА сказал лидер регионального отделения Анатолий КЫРДЖАГАСОВ. По его мнению, партии следовало сосредоточиться на выборах в городской и республиканский парламенты.

«Если у нас нет достойной кандидатуры, то я считаю, выставляться не стоит. Думаю, что другие партии выдвигают непонятно кого, пусть это остается на их совести. Сейчас, когда есть возможность и предпосылки к объединению всех усилий, почему бы не начать действовать в одном направлении. Это и называется взять совместно ответственность за развитие республики, а не просто болтать и критиковать«, — сказал он в комментарии изданию.

Свое решение покинуть ряды партии, о котором он объявил после выдвижения на выборы главы Якутии Эрнста БЕРЕЗКИНА, Кырджагасов назвал поспешным.

«Оно было принято на эмоциях. Когда проходила конференция, я высказался, что категорически против выдвижения Эрнста Березкина. Он не обладает теми качествами, которые должны быть у Ил Дархана. Глава республики должен быть в меру гибким для того, чтобы объединять всех. Мы видим, что Айсен Сергеевич встретился со всеми, пригласил Эрнста Борисовича, а он на встречу не явился. Если человек хочет баллотироваться в главы, то хотя бы должен уважать эту должность, соблюдать какие-то субординационные правила. С того момента, как Айсен Николаев стал врио главы республики, многие проблемы, о которых мы в партии говорили долгие годы, взяты на контроль. Айсен Сергеевич уже сказал, что обязательно обеспечит прозрачность фондов развития республики, а это в свою очередь позволит эффективно работать на экономию бюджета. Он тоже считает, что необходимо сокращать чиновничий аппарат и переходить на профессиональный парламент. А эти депутаты — генеральные директора, как им сказали, так и давят. Так зачем нам сейчас делать вид, что мы против?» — считает Кырджагасов.

Лидер регионального отделения «Гражданской платформы» добавил, что, поразмыслив, он изменил свое решение и остался секретарем регионального отделения. Кырджагасов выразил надежду, что и его коллеги найдут в себе силы преодолеть раскол и объединиться для дальнейшей борьбы.

«Я всем говорил: ребята, вы подождите, трудные времена пройдут, не надо уходить. В любом случае, надо было до конца убеждать Березкина не идти в Ил Дарханы, а мы могли бы составить очень хорошую конкуренцию на выборах в Ил Тумэн, Гордуму и в улусах. У нас достаточно сильная команда собралась, но, к сожалению, она буквально за последние три недели распалась. Еще не поздно им прийти обратно. Думаю, мы все-таки найдем смелость понять друг друга, объединиться и бороться дальше», — сказал он.

Напомним, выдвижение кандидата от «Гражданской платформы сопровождалось серьезными разногласиями. Решение об Эрнсте Березкине было принято со второй попытки. При подаче документов в ЦИК РС (Я) кандидат не предоставил согласование его кандидатуры Федеральным политическим комитетом, как того требует устав партии. Также, по информации республиканского ЦИК, не в полном объемы были поданы документы от представителя «Партии социальных реформ» Александром СИЛИНЫМ.

Досрочные выборы главы Якутии пройдут 9 сентября 2018 года. На пост пост высшего должностного лица республики претендуют семеро: лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил ПАРАХИН, депутат Нерюнгринского районного совета Александр СИЛИН, лидер регионального отделения КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, кандидат от «Единой России», врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, лидер регионального отделения «Родины» Алексей ЛАПТЕВ, лидер мирнинского отделения «Справедливой России» Владимир БОГДАНОВ и кандидат от регионального отделения «Гражданской платформы» Эрнст БЕРЕЗКИН.