Анатолий Кырджагасов: Пройдет ли Айсен Николаев испытание славой и лестью?

Работать для блага своего народа с чистой совестью, полностью отдавая все силы и знания, наивысочайшее счастье, которое может испытать только руководитель Республики. Власть, данная ему, является лишь дополнительной возможностью и инструментом для достижения этих целей. Руководителями оставившими огромное позитивное наследие, давшему начало КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА и ее социально-экономическому развитию стали Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Слепцов-Ойунский, Исидор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков (ровно 100 лет назад). Впоследствии, Семен Захарович Борисов (в послевоенные годы), Гавриил Иосифович Чиряев (в 60-70е годы). Эти руководители являлись в буквальном смысле ЛОКОМОТИВАМИ своей эпохи в нашей республике. Они в полном смысле испытали счастье поработать для народа, оставив в ее памяти неизгладимый след и народную любовь на века. Были и другие руководители, ушедшие в небытие, не сумевшие в полной мере воспользоваться данной властью, не оставившие в памяти народа, мягко говоря, ничего путного…

Конечно, рано судить о том, какой путь выбрал Врио Главы республики Айсен Николаев. Но хотел бы поделиться первыми впечатлениями.

Вселяют на оптимистичный настрой его первые действия и принятые Указы. Это, 1. Встреча с экс-Главой Борисовым Е.А. и назначение его государственным советником. Преемственность власти важна для исполнения принятых на республику обязательств перед контрагентами и сохранения устойчивости управления регионом. 2. Встреча с депутатом Госдумы РФ от РС(Я) Федотом Тумусовым. Для доведения мнения республики до руководства страны необходимо использовать максимальное количество каналов и способов воздействия. Как известно, в силу ряда сугубо субъективных причин, этот канал в республике не был востребован. Это обстоятельство, я воспринимаю как уход от субъективизма и как сигнал конструктивной оппозиции о возможности консолидации и быть услышанными. 3. Планирование и начало встреч с крупнейшими добывающими компаниями, работающими в республике для начала выстраивания с ними «новых отношений во благо республики». 4. Принятие первоочередных задач, которые необходимо решать незамедлительно для устранения последствий паводка и планы Врио съездить в первую очередь в районы пострадавшие от паводка. Это говорит о том, что человек владеет ситуацией и не собирается тратить время на «раскачку». 5. Отрадно желание сохранить и развивать поддержку сельского хозяйства, развития муниципальных образований, социальной защиты населения. Для этого обязательно нужно изучить альтернативные проекты и направления имеющиеся в оппозиции. 6. Вселяет надежду желание обеспечить максимальную прозрачность деятельности таких институтов развития, как РИК, РИК+, КРЯ и т.д. Это требование населения республики, к сожалению не услышанное депутатами Ил Тумэн и Правительством РС(Я), было много раз озвучено оппозицией. 7. Желание не продавать оставшиеся активы республики в Алроса.

Вместе с тем, настораживает умалчивание многих вопросов. Таких как, 1. Тарифная политика республики, как одного из мощнейщих инструментов влияния на социально-экономическое развитие в целом, и на благосостояние населения в частности. Вопросы цен на газ, нефтепродукты, перевозки, ЖКХ и т.д. давно ставятся населением. 2. Отношение к огромному дисбалансу показателей официальной статистики и реальной жизни. Начать хотя бы с вопросов выравнивания доходов населения. 3. Отказ от обсуждения возможной отмены продажи акций Алроса-Нюрба. 4. Отношение нового руководителя субъекта к информационной политике и высстраивание отношений с конструктивной оппозицией. И много другое.

Впрочем, спешить не будем, времени для того, чтобы услышать ответы на множество накопившихся вопросов хоть и мало, но есть. Сейчас во многих публикациях, постах и интервью руководителей, депутатов и политиков разного ранга сквозит чаще всего славословие и откровенная лесть. Выдержит ли это испытание Айсен Николаев, сумеет ли отличить зерна от плевел, правильно ли расставит кадры и какие пути и инструменты развития выберет, зависит прежде всего только от него самого. Для этого, у него есть все, ум, опыт, знания и доверие Главы РФ. Какой из этих путей выберет, в первую очередь станет предопределяющим фактором того, будет ли народ помогать ему или нет и получит ли ко всему вышесказанному, еще и ДОВЕРИЕ НАРОДА, как высшей похвалы, которой имеют М.Аммосов, П.Ойунский, И.Барахов, Ст.Аржаков и их последователи.