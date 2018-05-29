Анатолий Кырджагасов прокомментировал отставку и назначение врио главы

Депутат Якутской городской думы, руководитель Якутского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ:

— Произошло то, что произошло – досрочная отставка действовавшего главы республики. Отставка, тем более, досрочная это не очень хорошо.

Назначение Айсена Сергеевича вполне понятно. Накопившиеся проблемы может решить только человек его уровня. Ему, как временно исполняющему обязанности и, скорее всего, будущему главе республики, осталось куча проблем. На примере столицы республики все видят, как можно и нужно решать проблемы.

Знаю Айсена Сергеевича как руководителя, умеющего слушать. Он умеет принимать и воспринимать конструктивную критику, разговаривать с оппозицией. Хотел бы пожелать Айсену Сергеевичу консолидировать конструктивные силы, которые не были услышаны в свое время, обратить особое внимание на село, на малый и средний бизнес. Надеюсь, что он внесет новый импульс, новое дыхание!