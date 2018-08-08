Анатолий Кырджагасов представлен коллективу “Водоканала”

7 августа министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Данил САВВИНОВ представил перед коллективом АО “Водоканал” исполняющего обязанности генерального директора компании Анатолия КЫРДЖАГАСОВА, сообщается на сайте предприятия.

В своем выступлении министр отметил, что Анатолий Андреевич имеет большой опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики. Также Данил Саввинов выразил благодарность за работу Гаврилу ЛЕВИНУ.

СПРАВКА

Анатолий Андреевич Кырджагасов родился 23 февраля 1964 года в с. Намцы, Верхневилюйского района ЯАССР. В 1987 г. окончил Московский Энергетический Институт, факультет Промышленной теплоэнергетики, по специальности АСУ тепловыми процессами.

Трудовая деятельность:

1987 г. – мастер, инженер-конструктор Якутской ТЭЦ;

1990 г. – главный теплоэнергетик Якутской РМЗ; 1992 г. – главный инженер Управления ЖКХ администрации г.Якутска;

с 1995 по 1998 гг. начальник управления, заместитель Главы Верхневилюйского и Сунтарского улусов;

1998 г. – директор ГУ ДРСО ЖКХ при МЖКХ РС(Я); 2001г. – главный инженер, и.о. главы Октябрьского округа; 2004 г. с апреля по декабрь и.о. начальника департамента ЖКХ г.Якутска; 2005 г. – главный инженер, начальник отделения в Губинском округе ЗАО ЯКС; с 2006 г. по 2012 г. генеральный директор ООО УК “ЖКХ Губинский”.

С 2012 года по 2015 гг. – директор МКУ “Служба эксплуатации городского хозяйства”. С 2015 года является помощником генерального директора ООО УКОЖФ “ЖКХ Губинский”. С августа 2018 года и.о. генерального директора АО “Водоканал”.