Анатолий Кырджагасов переизбран

В малом зале Окружной администрации города Якутска состоялось отчетно-выборное собрание Общественного Совета Губинского округа. Общественности были представлены новые лидеры общественных формирований, которые были рекомендованы в состав Общественного Совета.

Подводя итоги работы Совета за 2016 год, председатель Совета Анатолий Кырджагасов поблагодарил всех членов за плодотворную работу, была проведена значительная работа по поддержке ветеранов ВОВ, социальной поддержке многодетных семей, организации окружных мероприятий для детей и молодежи, впервые по инициативе общественности была проведена Спартакиада памяти Володи Губина.

Общественники округа обсудили план мероприятий по Году добра в городе Якутске, Года экологии в Российской Федерации, внесли свои предложения. Также в состав Совета поступило предложение включить председателя Всероссийского общества инвалидов Екатерину Емелину в целях создания максимально доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, решено совместно проводить общественную экспертизу доступности во вновь построенных домах и в целом по округу.

В состав Общественного совета округа вошли 16 человек. Путем открытого голосования председателем был избран в Анатолий Кырджагасов, депутат Якутской городской Думы, на должность заместителя выбрана Нина Барашкова, председатель Совета предпринимателей Губинского округа.

Создание общественных советов, это в первую очередь сплочение, единение, объединение интересов и возможностей жителей, общественных организаций, предприятий и учреждений округа в решении повседневных вопросов и вопросов развития округа совместными усилиями.

Руководитель Управления Губинского округа Любовь Саввина выразила благодарность Общественному совету за активную работу и поддержку социально-значимых мероприятий в Губинском округе и пожелала успешной реализации намеченных планов.

Новый состав Общественного совета Губинского округа:

Анатолий Кырджагасов — председатель Общественного совета, депутат Якутской городской Думы;

Надежда Баишева — председатель Совета ветеранов;

Ольга Голдобина — председатель Женского совета;

Афанасий Евграфов — председатель Молодежного совета;

Нина Барашкова — председатель Совета предпринимателей;

Февронья Егорова — председатель Общественного движения «Матери России» по Губинскому округу;

Евгения Буденная — руководитель Центра «Благо Дарю»;

Ольга Алексеева — Совет 202 мкрн, председатель ТСЖ «Солнечный берег»;

Владислав Дмитриев — директор УК ЖКХ «Губинский»;

Максим Артемьев — председатель Совета спортсменов Губинского округа;

Константин Птицын — Совет отцов;

Ольга Мирошникова — руководитель Совета заведующих детских садов; Екатерина Емелина — председатель ВОИ;

Тамара Таюрская — директор СОШ №33;

Сергей Ермолаев — директор СОШ №21;

Иван Бочоев — Общественный деятель.