Анатолий Кырджагасов о выдвижении кандидатов от ГП и насущных проблемах политики

SakhaLife следит за политической панорамой. Анатолий КЫРДЖАГАСОВ чуть было не уступил место регионального лидера партии «Гражданская платформа» Эрнсту БЕРЕЗКИНУ, но вовремя одумался. Кырджагасов остается у руля власти отделения партии, а тот короткий период, когда он чуть отошел, отмечен тем, что якутская ГП не смогла правильно оформить документы по выдвижению своего кандидата Эрнста Березкина на выборы главы республики. Сегодня накопились другие вопросы, которые мы адресовали политику.

— Анатолий Андреевич, кого «Гражданская платформа» выдвинула на выборы депутатов Ил Тумэна?

— Да, вчера 11 июля 2018 года состоялась общее собрание ЯРО ПП «Гражданская Платформа», где рассмотрели вопрос о выдвижении по одномандатным округам кандидатов в народные депутаты нашей республики. Всего выдвинуто 8 человек: по Заложному избирательному округу №1 — ВАСИЛЬЕВ Эрэл Леонидович, известный общественник, организатор и участник многих митингов по вопросам тарифов, против строительства химзавода, молодой человек с активной жизненной позицией; Набережному избирательному округу №6 — ХРИСТОФОРОВА Мария Николаевна, заместитель председателя Общественной Палаты Якутска, меценат, руководитель одного из холдингов республиканских СМИ; Гагаринскому избирательному округу №8 — БАБЕЙ Эдуард Радиевич, специалист по юриспруденции; Вилюйскому избирательному округу №10 — ВАРЛАМОВА Виолетта Юрьевна, активный лидер молодежи, участник многих социальных программ; Нюрбинскому избирательному округу №11 — ФЕДОРОВА Ирина Николаевна, пенсионерка; Олекминскому избирательному округу №12 — СИДОРОВА Елизавета Гаврильевна, депутат Ил Тумэн РС(Я) III-го созыва, член ПП «Гражданская Платформа» и РПК ПП «ГП» в РС(Я); Мухтуйскому избирательному округу №23 — НАУМОВ Анатолий Александрович, депутат Ленского районного совета депутатов, директор МУП и Мегино-Кангаласскому избирательному округу №24 — СМИРНОВА Альбина Спиридоновна, строитель, архитектор-проектировщик, выступавший против строительства химзавода, директор крупной республиканской проектной организации.

Состав более чем сбалансированный и зрелый, представляющий разные слои населения республики. Например, средний возраст нашего кандидата составил 46 лет и колеблется от 24 до 64; 3 — мужчины, 5 — женщин; 1 — среднее-специальное, 7 — высшее образование; 1 — индивидуальный предприниматель, 3 — генеральных директора предприятий (по одному из форм собственности ООО, АО и МУП), 1 — заведующий кафедрой образовательного учреждения, 1 — специалист государственного учреждения, 1- пенсионерка и 1 — безработная. Но самое главное, это люди с активнейшей жизненной позицией, имеющие свой взгляд, иногда не совпадающий с мнением официальных властей, умеющих и желающих отстаивать интересы якутян и готовых разделить ответственность за социально-экономическое положение совместно с избранным главой республики.

— Получается выдвинулись только одномандатники, а как же партийные списки?

— Да, выдвинулись только одномандатники. К сожалению, закон таков, что если партия не может выдвинуть кандидатов по не менее чем 19-ти округам, то не может участвовать в выборах Ил Тумэн. Это более чем спорная статья, потому что изначально эту планку могут преодолеть только крупные парламентские партии, а для малых партий становится непреодолимым препятствием. Кстати, некоторые малые партии, чтобы преодолеть этот барьер, всячески экспериментируют. Например, одна из партий выдвинула по 31-му округу кандидатов, чтобы участвовать в выборах. Из этих кандидатов 24 из других регионов, практически все безработные и студенты, более того, многие из них выдвинулись по нескольким регионам. Поэтому избирателям в первую очередь, надо очень придирчиво изучить состав партийного списка, если хотим иметь качественный парламент.

Ну а мы пойдем своим путем, будем как всегда, активно работать в межвыборный период и к следующим выборам подойдем с более подготовленным и качественным составом кандидатов по партийным спискам.

— В списках кандидатов нет вашей фамилии, хотя первым заявили о своих амбициях. Что случилось?

— Я всегда считал и считаю до сих пор, что руководители и работники предприятий, с участием государства более чем 25%, не должны быть одновременно депутатами законодательного органа власти, так как, хотят они того или нет, все равно будут зависимы от работодателя, то есть от исполнительного органа власти. Это в свою очередь, приводит к сращиванию и поглощению исполнительным органом власти законодательной и утере контрольных функций Ил Тумэна над действиями Правительства РС(Я). Что мы наблюдаем за последние созывы и это является субъективным тормозом развития республики. Поэтому многие, в том числе и я, за независимый, профессиональный парламент, чтобы зарплату получали только в парламенте и были подотчетны только избравшему его населению. Об этом четко и внятно высказался Айсен Сергеевич на первом же заседании в Ил Тумэна, где он участвовал в качестве врио главы республики. А так как ко мне поступило предложение возглавить одно из крупных республиканских предприятий и, уважая мнение Айсена Сергеевича, я решил выбрать хозяйствующее предприятие, так как считаю, что там больше пользы могу принести.

— Понятно, тем более некоторые изначально считали вас человеком НАС.

— Если эти некоторые хотят считать так, то это их дело. Мне кажется, что так могут говорить люди с вассальным мышлением. Человек не вещь, чтобы быть чьим-то. Конечно, есть люди, которые изначально посчитав себя слабым и не могущим генерировать идеи и мысли, выбирают более сильного и следуют за ним всюду. Такое решение тоже надо уважать, только более мудрый человек может прийти к такому решению. Что касается меня, то я всегда имел собственное мнение и, не скрывая об этом, высказывался всегда и всюду, начиная от гектара, химзавода… и до вопросов развития сельского хозяйства. Многие считают, что настоящий оппозиционер это тот, который не должен помогать властям, а всегда должен по поводу и не поводу критиковать ее. Я считаю так могут поступать только критиканы. Не думаю, что став руководителем государственного предприятия я изменюсь, и буду умалчивать какие-то неправильные решения властей. Не надо ерзать и юлить перед начальством, а говорить прямо, предлагать различные варианты, и если в чем-то оказался неправ, не грех и извиниться. Уверен, каждый критикующий должен быть готов нести и разделить ответственность за все происходящее. Это и разделяет критиканов от конструктивных и здравых людей, которых намного больше и которые без всякого шума делают благие дела.

— Каким должен быть депутат Ил Тумэна, на ваш взгляд?

— В первую очередь, порядочным, незапятнанным какими-то нехорошими делами и действиями, грамотным специалистом своего дела, будь то образование или медицина, транспорт или производство, сельское хозяйство или социальное обеспечение. Независимым от исполнительного органа власти, работающим постоянно, а не от выборов к выборам. Генерирующий идеи и аккумулирующий мнения населения, на основе чего составляющий законы.

К сожалению, за последние созывы у некоторой части населения создалось мнение, что работа депутата Ил Тумэн состоит в том, чтобы помогать деньгами в беде, строить детские площадки, спонсировать школы и детсады. Безусловно, меценатство и спонсорство хорошо, если за счет собственных доходов, а не за счет государственного предприятия, но это не основная задача депутата. Депутат, прежде всего, должен заниматься разработкой и принятием законов, облегчающих жизнь избирателей, контролем за исполнительным органом власти, эффективным использованием бюджетных и внебюджетных средств республики. К сожалению, нынешний созыв не блещет всеми этими качествами и уж точно депутат будущего созыва должен быть кардинально другим, чем ныне действующий. Вот смотрите, в составе нынешнего созыва руководители предприятий и учреждений с государственным участием составляют более 70-ти %, это люди, которые подписали трудовой контракт с исполнительным органом власти. Большая часть дотаций и субсидий из бюджета республики попадает именно в эти предприятия. О какой самостоятельности парламента можно говорить после этого и это, повторюсь, является субъективным тормозом в развитии республики. Далее, многие генеральные директора, чтобы стать депутатами или сохранить депутатство, в открытую тратят деньги госпредприятий, являясь убыточными и дотационными, на агитационную работу и выборную кампанию, и это видят все. По сути, за те же деньги налогоплательщика, они предстают перед нами хорошими людьми, меценатами и спонсорами, покупают избирателя. Так что, будущему составу депутатов предстоит решить кучу накопленных пренеприятнейших задач, оставленных предыдущим составом. И нужны кандидаты, которые способны решить эти вопросы, готовые разделить всю тяжесть ответственности совместно с избранным главой.

— Пользуясь случаем, зададим несколько вопросов, особо волнующих население. Ваше отношение к предстоящей пенсионной реформе?

— Я считаю, рассмотрение вопроса по повышению пенсионного возраста преждевременно. Почему? Да все очень просто и понятно. Прежде чем поднять этот вопрос, надо в первую очередь, ответить на множество неприятных вопросов, которым задаются многие люди. Это — куда делись деньги, которые люди перечисляли десятилетиями в пенсионный фонд? Вот, например, по моим подсчетам, каждый человек, проработавший 30 лет из расчета средней заработной платы, перечислил в пенсионный фонд не менее 3 миллионов рублей, при этом ПФ зарабатывал еще и проценты. Сколько денег тратится на содержание структур ПФ? Известно, в том числе и из федеральных каналов СМИ, об огромных зарплатах руководителей фонда и дворцах, построенных на деньги фонда, по сути, на наши отчисления. Учитывались ли средний возраст жизни россиян? Например, по Якутску средний возраст умерших за 2017 год составляет около 64 лет. По сути, после реформы, в среднем, мужчины пенсию будут получать только 4 года, а все остатки достанутся ПФ (если северные льготы сохранят, т.е. выход на пенсию северянам — 60, остальные — 65 лет). Почему в зачаточном состоянии находятся частные пенсионные фонды и не ради ли сохранения монопольного состояния ПФ РФ блокируется их развитие? Частные ПФ изначально начали работать хорошо, накапливая наши средства под больший %, чем ПФ РФ. После вмешательства государства, как обычно, все они как-то тихо сошли на нет. А вообще, нужен ли ПФ в век развития цифровой экономики? Ведь при таком быстром развитии не то, что ПФ, но и вся финансовая система и банки могут стать анахронизмом.

Без ответа на эти и другие вопросы пенсионная реформа превращается в инструмент сохранения самого пенсионного фонда, а не защиты интересов пенсионеров. И только после получения внятного ответа на эти вопросы надо начать какую-то реформу. Известно, что большинством голосов Ил Тумэн одобрил пенсионную реформу с оговоркой о том, чтобы сохранить северянам льготы. Некоторые товарищи или господа мотивируют это тем, что при отказе заксобрания региона, этот регион исключается из дальнейшей работы по поправкам к законопроекту. Но об этом было известно давно. Когда по гектару спор шел тоже, ради того чтобы в дальнейшем участвовать в работе по поправкам, проголосовали за принятие того закона. А почему бы перед Госдумой не поставить сначала вопрос об изменении регламента принятия законопроектов, с тем, чтобы региональные законодатели могли до конца, до последнего чтения отстаивать интересы своих избирателей? А то, получается, постоянно попадают в капкан, когда внесенный федералами законопроект согласовывается в первом варианте, потом поправлять-то практически нечего, кроме мелких деталей.

— Много шума, особенно в национальных республиках вызвал законопроект об изучении родного языка…

— Меня как саха коробит то, что я должен писать заявление о том, что соглашаюсь обучению моих детей их родному языку — языку Саха. Трудно представить, чтобы где-то в Твери русские писали заявление такого характера. Не проще ли писать заявление об отказе в принудительном обучении второго государственного языка в национальных республиках?! И весь вопрос был бы снят. Мне кажется, этот законопроект подготовлен врагами России, чтобы раздуть межнациональный конфликт, ведь русский язык, как объединяющий, цементирующий народы России и не только, останется языком №1 во всем постсоветском пространстве. И развивать его надо не такими дурацкими методами, а настоящей дружбой. Хочу добавить, в Госдуме против принятия данного законопроекта в первом чтении были три депутата — один из Дагестана, член КПРФ; второй из Чувашии, член КПРФ и третий ШАЙХУТДИНОВ Рифат Габдулхакович, председатель ПП «Гражданская Платформа».

— Как вы оцениваете первые шаги врио главы НИКОЛАЕВА А.С.?

— Пока только положительно. Сокращение чиновничьего аппарата, плавный переход на профессиональный независимый парламент, желание обеспечить прозрачность и эффективность институтов развития РС(Я), таких как РИК и его дочки, различные фонды, первые шаги по консолидации общества, оппозиционеров и конструктивных сил, вселяют большие надежды. Все, кто может и желает, должен принять участие в позитивных изменениях нашей жизни. Многое от нас самих зависит, мы сами тоже во многом должны нести, каждый на своем участке, ответственность, а не только критиковать. Для этого должно развиваться гражданское общество, не по указке, и естественным образом и власть, и население должны идти друг другу навстречу. Должны быть созданы несколько дискуссионных площадок по всем злободневным вопросам, где открыто должны обсуждаться все конструктивные вопросы. А то сегодня получается в государственных СМИ тишь да гладь, все хорошо да хорошо, в итоге они практически оказались нечитабельны, неинтересны населению и находятся в глубоком кризисе. А из частных изданий и электронных СМИ, только единицы остались, где можно черпать достоверную информацию и качественную аналитику. Ведь не секрет, что множество электронных СМИ стали инструментом подковерной борьбы и шантажа, и понять, где правда, где ложь, неискушенному читателю очень трудно. У меня был случай, когда пытались очернить, но ничего не получилось, а когда попросил напечатать опровержение, редакция запросила деньги. То есть получается, кто-то заказывает так называемый компромат, и опровержение этой неправды тоже надо оплачивать. Нонсенс! Соответственно, и профессионализм журналистов падает. Зачем развиваться, расспрашивать все стороны, искать правду, когда можно спокойно печатать разные оплачиваемые измышлизмы, не удосуживаясь даже позвонить объектам статеек. Поэтому весь негатив ушел в разные социальные сети, где под разными никами льется бесконтрольная и безответственная грязь, чаще всего смешанная с ложью. Упразднение непонятного министерства по развитию гражданского общества (Мингроб), для меня — сигнал к естественному обновлению гражданского общества, новому, честному диалогу с обществом перед рывком к новым ступеням развития.

Теперь мы, население республики, должны задаться вопросом — а готовы ли мы к открытию новой страницы в строительстве собственного будущего?