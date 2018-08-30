Анатолий Кочетов: Александр Саввинов всегда услышит и поддержит

Почетный гражданин города Якутска, ветеран авиации Анатолий Петрович Кочетов является доверенным лицом кандидата на пост главы города Александра Саввинова.
Анатолий Петрович родился в 1939 году в Иркутской области. Окончил Иркутское военное авиационно-техническое училище. После увольнения в запас Вооруженных cил СССР в 1961 году, молодой техник-приборист с супругой, будущей учительницей иностранного языка, переехал в ее родной город Якутск, где устроился техником линейно-эксплуатационной ремонтной мастерской.
Анатолий Петрович посвятил более 50 лет жизни авиации. Ему удалось достичь высоких результатов и наград. Будучи человеком требовательным, добросовестным и исполнительным, он знает, что Якутску нужен глава, который сумеет выполнить все задачи по развитию города.
«С Александром Саввиновым я познакомился в 1989 году, когда он был избран II секретарем Нерюнгринского горкома ВЛКСМ. С тех пор знаю его, как человека очень целеустремленного и ответственного. Я с удовольствием согласился стать его доверенным лицом.
Александр Саввинов один из тех, кто всегда услышит и поддержит. Его слова всегда подкрепляются делами. За годы своей работы председателем Якутской городской Думы он многое сделал для родного города. Такой глава города, как Александр Саввинов нужен народу. Он не боится работы и трудностей. Он настоящий патриот!», — прокомментировал Анатолий Кочетов.