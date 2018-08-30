Анатолий Кочетов: Александр Саввинов всегда услышит и поддержит

Почетный гражданин города Якутска, ветеран авиации Анатолий Петрович Кочетов является доверенным лицом кандидата на пост главы города Александра Саввинова.

Анатолий Петрович родился в 1939 году в Иркутской области. Окончил Иркутское военное авиационно-техническое училище. После увольнения в запас Вооруженных cил СССР в 1961 году, молодой техник-приборист с супругой, будущей учительницей иностранного языка, переехал в ее родной город Якутск, где устроился техником линейно-эксплуатационной ремонтной мастерской.

Анатолий Петрович посвятил более 50 лет жизни авиации. Ему удалось достичь высоких результатов и наград. Будучи человеком требовательным, добросовестным и исполнительным, он знает, что Якутску нужен глава, который сумеет выполнить все задачи по развитию города.