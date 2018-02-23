Анатолий Дзивицкий на очной ставке не подтвердил показания экс-министра ВД Якутии

Бывший заместитель Стахова на допросе 16 февраля 2012 года заявил, что узнал о Mercedes из СМИ

Рассмотрение уголовного дела бывшего министра ВД Якутии Якова СТАХОВА близится к концу. На судебном заседании, несмотря на протест адвоката экс-министра, гособвинитель зачитал показания с очной ставки от 16 февраля 2012 года между Яковым Стаховым и его заместителем Анатолием ДЗИВИЦКИМ. На допросе Дзивицкий не подтвердил показания своего босса. Он заявил, что узнал о Mercedes из СМИ, сообщает ИА YakutiaMedia.

На очной ставке Стахов сказал следователю, что поручил решение судьбы элитного автомобиля Анатолию Дзивицкому, который в то время был его замом и начальником тыла МВД республики. Но Дзивицкий опроверг его слова:

О существовании Mercedes я узнал из публикаций в СМИ. О Land Cruiser, который АК «АЛРОСА» предоставила МВД, как спонсорскую помощь, я знал, так как он предназначался мне. Пока я был в командировке внедорожник каким-то образом оказался у замминистра Николая ВАГИНА. Взамен Land Cruiser мне потом предоставили Lexus. На совещаниях по поводу Mercedes я не присутствовал. Автомобилем не занимался, оформление машин в мои служебные обязанности не входило. Яков Стахов поручений заняться автомобилем мне не давал. Когда я узнал из средств массовой информации, что машину Стахов передал своему родственнику, я сказал ему, что надо вернуть автомобиль АЛРОСА.

Показания своего бывшего заместителя Яков Стахов прокомментировал таким образом:

Как вы думаете, что будет говорить человек, который был уверен, что он соучастник преступления века?

Судья Алексей Сараев задал вопрос Стахову:

Вы настаиваете на том, что следователь оказывал на Вас давление?

И, получив утвердительный ответ экс-министра, Сараев сообщил, что суд теперь обязан проверить, действительно ли следователь принуждал к даче показаний подсудимого.