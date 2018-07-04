Вице-спикер Добрянцев исключен из фракции

2 июля состоялось собрание фракции ВПП «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В связи с прекращением членства в Партии «Единая Россия» народный депутат Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев исключен из числа членов фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресса Единая Россия.
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