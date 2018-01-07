Вечером 6 января, накануне светлого праздника Рождества, министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Анатолий Бравин встретился с архиепископом Якутским и Ленским Романом.

На встрече с Владыкой Романом министр обсудил планы совместной работы по укреплению гражданского общества. Состоялся заинтересованный разговор о роли православия в формировании современной социокультурной среды в республике.

Стороны отметили важность сотрудничества государства и церкви во имя развития многонациональной России.

В своем Рождественском послании, подводя итоги года, архиепископ Якутский и Ленский Роман назвал несомненным историческим событием Божественную литургию, которая состоялась 4 ноября 2017 года в древнем Успенском соборе Московского Кремля. «На якутском языке прозвучали молитвословия Божественной литургии, которую возглавил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Этой Божественной службой было отмечено 385-летие Православия в родной нам Якутии», — отметил Владыка Роман.