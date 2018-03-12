Анатолий Бравин: VII съезд КМНС Якутии – повод обсудить проблемы северян

20 марта в Якутске начнет свою работу VII съезд коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). В работе съезда примут участие более 100 делегатов из 21 улусов республики.

Как отметил министр по развитию институтов гражданского общества республики Анатолий Бравин, съезд созывается Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) в целях создания условий для социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов и реализации мероприятий Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

«Проведение съезда — не только презентация достижений в сфере национальной политики региона, но и повод детально обсудить сегодняшние проблемы северян. В этом году на съезде, который пройдет под девизом «Ценим прошлое, созидаем будущее», особое внимание будет уделено вопросам нормативного правового регулирования в сфере защиты прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, выполнения законов и подзаконных актов на уровне субъекта РФ и органов местного самоуправления», — сообщил Анатолий Бравин.

В рамках мероприятий съезда пройдут межрегиональная выставка-ярмарка «Мир Арктики-2018», республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики». Запланированы работа переговорных площадок, в том числе с участием представителей коренных народов Севера и промышленных компаний, большая культурная программа.