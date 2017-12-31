Анатолий Бравин: Мы с уверенностью ожидаем перемен к лучшему

Дорогие друзья!

От имени Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Выражаю искреннюю благодарность за плодотворную совместную работу, направленную на социально-экономическое развитие, укрепление институтов гражданского общества Якутии

В уходящем году в Республике Саха (Якутия) продолжилась реализация крупных инвестиционных, экономических и социальных проектов. 2017 год, насыщенный юбилейными датами, событиями и достижениями, прошел под знаком Года молодежи в Республике Саха (Якутия) и Года экологии в Российской Федерации.

Под занавес года в столице нашей Родины прошли масштабные Дни Республики Саха (Якутия) в Москве, посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия), которые ярко продемонстрировали успехи нашего края, динамичность ее развития в различных сферах.

Министерство в 2017 году продолжило последовательную работу по повышению роли институтов гражданского общества, поддержке работы республиканских СО НКО.

Свидетельством эффективного диалога власти и общества стали успешно проведенные Гражданский форум-2017 в Республике Саха (Якутия), V Съезд общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», I съезд кочевых родовых общин Республики Саха (Якутия), II съезд чукчей Республики Саха (Якутия), II межрегиональная выставка-ярмарка «Мир Арктики» в г. Якутске, VIII съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, формирование нового состав Общественной палаты Республики Саха (Якутия) и многие другие мероприятия, направленные на развитие демократического гражданского общества региона. В подготовке и проведении этих масштабных форумов самое активное участие приняли гражданские активисты, представители общественности.

В 2017 году некоммерческие организации Якутии совершили настоящий прорыв в участии в конкурсах Грантов Президента России. Всего в уходящем году по итогам двух этапов гранты получили 34 проекта НКО Якутии, привлечено 42 503 675 руб — это в 10 раз больше чем в 2016 году.

Министерство по развитию институтов гражданского общества продолжило системную работу по оказанию государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера Якутии.

В целях защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера проводились этнологические экспертизы, совершенствовалась нормативные правовые акты Якутии. Республика Саха (Якутия) – единственный субъект Российской Федерации, где реализуется региональный закон об этнологической экспертизе. В муниципальных образований республики продолжилось определение границ новых территорий традиционного природопользования.

Дорогие друзья! Впереди нас ждет очень насыщенный событиями год. Значимыми событиями 2018 года станут выборы Президента Российской Федерации, депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Сегодня общественность Якутии готовится к Съезду коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), Гражданскому форуму-2018 в Республике Саха (Якутия).

Вступая в новый 2018 год, который пройдет в республике под эгидой Года добровольца и волонтера, Года содействия занятости населения, мы с уверенностью ожидаем перемен к лучшему, воплощения в жизнь намеченных планов.

Дорогие друзья! Желаю, чтобы вы встретили Новый год в теплом семейном кругу, с самыми близкими друзьями. Пусть новогодний праздник принесет всем отличное настроение и подарит много радости!

От имени Министерства по развитию институтов гражданского общества республики желаю всем плодотворной работы, направленной на обеспечение благополучия человека, во имя процветания Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Желаю счастья и доброго здоровья вам и вашим близким, любви, взаимопонимания, ярких событий и добрых дел!

С Новым Годом! С Новым счастьем! Сана дьылынан! Сана дьолунан!

Министр по развитию институтов гражданского общества

Республики Саха (Якутия) А.Д. Бравин