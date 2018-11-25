Анатолий Баишев приносит победу сборной России в матчевой встрече сборных ветеранов

Схватки между командами Азии, Европы, мира и России в категории «мастерс» предварял финальные встречи второго дня соревнований.

В составе каждой команды были представлены по 4 мужчины и одна женщина. Известные и опытные спортсмены от 40 лет из разных стран мира подарили болельщикам немало красивых противостояний.

Первыми на помост вышли команды Азии и мира. Здесь уверенную победу со счетом 4-1 одержала сборная мира. Единственную победу Азии принес киргизский рестлер Рамиг Раматов, который одолел о счетом 2-1 американца Пола Колби Конрада.

Вторая матчевая встреча между сборной России и Европы вышла более напряженной и завершилась со счетом 3-2 в пользу хозяев соревнований. Решающее очко команде принесла победа легендарного Анатолия Баишева над более чем двухсоткилограммовым сербом Далибором Зеленом. Таким образом, в финал матчевой встречи вышли сборные России и объединенной команды мира.

В борьбе за третье место между спортсменами стран Азии и Европы представители Старого Света выиграли 3-2. Очки своей команде принесли якутский атлет Степан Колодезников, венгр Тамаш Дели и серб Далибор Зелен.

В борьбе за победу в командном зачете между Россией и сборной мира первой парой на помост пригласили Ньургуна Уварова и Пола Колби Конрада. Уваров записал в зачет сборной России первый балл, выиграв схватку со счетом 2-0.

Валерий Саввинов выиграл в очной встрече старшего ровно на 20 лет трехкратного победителя самого престижного турнира в якутском многоборье, победителя Игр Дыгына Иннокентия Макарова.

Джаба Юхаш – Андрей Винокуров. Второй поединок вывел вперед сборную России. Винокуров был сильнее и мастеровитее соперника, одолев венгра по итогам двух раундов.

Два уважаемых рестлера, которых знает любой человек, кто знаком с мас-рестлингом, встретились в схватке, который решил судьбу золотых медалей. 68-летний Одд Хоген уступил 49-летнему якутскому мадьыны 0-2.

В пятой встрече между американской Линдси Джоан Холл и чемпионкой России Екатериной Белолюбской победу одержала наша гостья. Товарищеская встреча получилась зрелищной и завершилась со счетом 4-1 в пользу российской сборной.

Фото СпортЯкутия