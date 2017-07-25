Ан-24 не смог вылететь из Тикси

По информации пресс-секретаря «Полярных авиалиний», 25 июля 2017 года при выполнении рейса, следующего по маршруту Якутск-Тикси-Якутск, при выруливании со стоянки в аэропорту «Тикси» произошло самовыключение вспомогательного двигателя самолета.

Пассажиры были сняты с воздушного судна и доставлены в аэропорт. Пострадавших нет, самолет повреждений не имеет.

В настоящий момент, из аэропорта «Якутск» готовится к вылету (17:30 по местному времени) резервное воздушное судно авиакомпании Ан-26 с целью доставки пассажиров из аэропорта «Тикси» в Якутск.

С (Я) МТУ ФАВТ назначена комиссия, проводится расследование.