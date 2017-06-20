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20 июня 2017, 16:36
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Аммосовы и Аржаковы станут гостями юбилейных ысыахов на родине предков

Об этом сообщил Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Москве Юрий КУПРИЯНОВ.
«Сегодня в Москве проживают потомки двух легендарных политических деятелей — Максима Аммосова и Степана Аржакова. В знаменательный для всей Якутии год юбилейной исторической даты мы выступили с инициативой о приглашении их в Якутию, наше предложение поддержали Глава Якутии Егор Борисов и главы родных для Максима Аммосова и Степана Аржакова районов — Намского и Вилюйского. Уверен, что в год 95-летия основания Якутской республики, у истоков создания которой стояли Аммосов и Аржаков вместе со своими соратниками, визит потомков выдающихся государственных деятелей станет знаковым и памятным событием для всех жителей Якутии, уважающих историю республики»,
— говорит Юрий Куприянов.
По приглашению властей Якутии, Максим АММОСОВ — родной внук и полный тезка своего предка примет участие в праздновании Ысыаха в Намском улусе — на родине «пламенного Максима». Мероприятия национального праздника в Намском улусе пройдут 21 июня и будут посвящены 120-летию со дня его рождения Максима Кировича.

На фото: Максим Аммосов мл. и Юрий Куприянов, Москва, 2017 год.

28 и 29 июня потомки Степана АРЖАКОВА — внук Сергей и правнук Роман станут почетными гостями Ысыаха Олонхо в Вилюйске — там, где родился, окончил миссионерскую приходскую школу и высшее начальное училище Степан Максимович Аржаков.
«Потомки основателей республики с признанием приняли наше приглашение. Думаю, что им будет приятно окунуться в родную атмосферу и почувствовать дух северного края, где почти век назад приступили к созиданию великих дел их великие предки», — считает Юрий Куприянов.


На фото: Партийный актив Якутии, 1920-е годы. С.Васильев, И.Барахов, С.Аржаков, М.Аммосов.

СПРАВКА:

Максим Кирович Аммосов
Советский государственный, партийный деятель, активный участник борьбы за установление Советской власти в Сибири, один из основателей Якутской АССР, пуб­лицист.
Максим Кирович Аммосов родился 10 (22) декабря 1897 года в Хатырыкском наслеге Намского улуса Якутии в крестьянской семье. Окончил Якутское городское училище, Якутскую учитель­скую семинарию, Институт Красной профессуры.
1917 г. – секретарь Исполнительного бюро Якутского комитета общественной безопасности;
1918-1920 гг. – в ссылке в Сибири, находился на подпольной работе в Томске, Иркутске, Челябинске;
1920 г. – уполномоченный Сибирского бюро ЦК РКП(б) по созданию Якутского областного комитета РКП(б) и Сибирского революционного комитета по организации органов советской власти в Якутии; председатель Якутского районного – губернского организационного бюро РКП(б);
1920-1921 гг. – председатель Якутского районного губернского революционного комитета;
1921-1922 гг. – заведующий Якутской секцией при губбюро РКП(б), командирован в Москву по вопросу об автономии; ответственный секретарь Якутского областного организационного бюро РКП(б);
1923 г. – ответственный секретарь Якутского областного комитета РКП(б); народный комиссар торговли и промышленности ЯАССР;
1923-1925 гг. – постоянный представитель ЯАССР при Президиуме ВЦИК в Москве;
1925-1928 гг. – председатель Совета Народных Комиссаров (СНК) ЯАССР;
1927-1928 гг. – председатель ЦИК Якутской АССР;
1928-1930 гг. – ответственный инструктор ЦК ВКП(б);
М.К. Аммосов, С.В. Васильев, И.Н. Барахов, С.М. Аржаков. Москва. Фото 1930 г.
1930-1932 гг. – слушатель в теоретическом отделении Аграрного института Института Красной профессуры;
1932 г. – первый секретарь организационного бюро Казахстанского краевого комитета ВКП(б) по Западно-Казахстанской области;
1932-1934 гг. – первый секретарь Западно-Казахстанского обкома ВКП(б);
1934-1937 гг. – первый секретарь Карагандинского и Северо-Казахстанского областных комитетов ВКП(б);
1937 г. – первый секретарь Киргизского областного комитета ВКП(б); и. о. первого секретаря ЦК КП(б) Киргизии; первый секретарь ЦК КП(б) Киргизии.
Делегат XI, XII, XVII съездов Коммунистической партии, член ЦИК ЯАССР 1-5 созывов. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов.
В 1937 году был репрессирован. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.
Имя М.К. Аммосова присвоено Северо-Восточному федеральному университету, совхозу в Намском районе, улице в Якутске, действуют дома-музеи в Якутске, Хатырыкском наслеге Намского района.
Памятники М.К. Аммосову установлены в Якутске и Бишкеке (Кыргызстан).
Учреждена Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в области государственного строительства.

Степан Максимович Аржаков
Видный государственный и общественно-политический деятель, один из основателей автономной Якутии, председатель Совета Народных Комиссаров Якутской АССР.
Степан Максимович Аржаков родился 10 ноября 1899 года в городе Вилюйске. Окончил миссионерскую приходскую школу, Вилюйское высшее начальное училище, Якутскую учительскую семинарию, партийные курсы при Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова и Московский промышленно-экономический институт им. А.И. Рыкова.
1917 г. – стал членом якутской организации РСДРП. Вместе с М.К. Аммосовым и П.А. Ойунским организует «Союз чернорабочих-якутов»;
1918 г. – под его руководством создан первый Совет рабочих депутатов г. Вилюйска;
1919-1920 гг. – уполномоченный революционного штаба Красной армии по восстановлению советской власти, уполномоченный губпродкома по Вилюйскому уезду, заведующий Якутским отделом при Наркомнаце, чрезвычайный уполномоченный Якутского губревкома и губчека в восточных улусах Якутской области;
1922-1924 гг. – начальник Якутского отдела ГПУ и нарком внутренних дел Якутской АССР;
1924 г. – одновременно исполняющий обязанности председателя Совнаркома Якутии, нарком внутренней торговли Якутской АССР, по совместительству – секретарь Якутского обкома ВКП(б);
1926-1930 гг. – студент Московского промышленно-экономического института им. А.И. Рыкова;
1930-1932 гг. – нарком снабжения;
1932-1937 гг. – нарком земледелия Якутской АССР.
С.М. Аржаков избирался делегатом ХVI и ХVII Чрезвычайного Всероссийских, также IV и VIII Чрезвычайных Всесоюзных съездов Советов. Член Совета Национальностей ЦИК СССР VII созыва, депутат Верховного Совета СССР первого созыва. Член ЦИК Якутской АССР I-VIII созывов, член бюро Якутского обкома ВКП(б), делегат XIII съезда РКП(б), первой сибирской краевой партийной конференции.
1938 г. – снят с должности председателя Совета Народных Комисаров ЯАССР;
1939 г. – необоснованно репрессирован. Проходил по «процессу двадцати пяти»;
1940 г. – приговорен к расстрелу, но постановлением Особого совещания НКВД СССР от 17 мая 1941 г. смертный приговор был заменён ссылкой в лагеря на 8 лет;
5 марта 1942 г. – приговорен Военным трибуналом войск НКВД по Дальстрою к высшей мере наказания, расстрелян 17 мая 1942 г.
Реабилитирован 31 марта 1956 г. решением Президиума Верховного суда ЯАССР.
Учреждена Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени С.М. Аржакова в области сельского хозяйства.
В честь С. М. Аржакова назван теплоход. Памятники С.М. Аржакову установлены в городе Вилюйске, селе Чинекя Вилюйского улуса. В Якутске установлена стела памяти С.М. Аржакова. Его именем названы улицы в городах Якутске, Вилюйске, селе Чинекя. Почётный гражданин Вилюйского улуса.

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Источник: Анастасия ДИДЕНКО, Пресс-служба Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ
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