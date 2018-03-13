Аммосов – ЯГД или Ил Тумэн?

Депутат Якутской городской думы по автодорожному избирательному округу №2 Владимир Аммосов:

Моя философия такова: люди — это энергия и движимая сила города. Из поколения в поколение должна передаваться та энергия, которая позволила нашим предкам обустроиться на этой суровой земле. Необходимость дальнейшего развития, освоения ранее нетронутых сфер деятельности осознает каждый горожанин.

В проектах «Якутску – инженерные решения», «Город без пыли», Формирование комфортной городской среды», «Миллион цветов», «Светлая столица» и многих других — я вижу, что наши усилия воплощаются в жизнь, город становится лучше: в том числе моей конкретной работой.

В своей жизни я всегда исходил из реальности, ставил перед собой конкретные цели и добивался их, отстаивал свою позицию до конца шаг за шагом планомерно. Благодарю всех, кто советовал идти в Ил Тумэн, мне это важно – но у каждого человека есть свои цели на определенный период времени. За эти четыре с половиной года я научился смотреть вперед и понимать, где мои личностные качества могут дать максимальный эффект и за какое время возможен результат.

В связи с этим, 13 марта 2018 года, я подал заявление на регистрацию в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования, проводимого ВПП «Единая Россия» — для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Якутской городской Думы.