Амгинскому улусу высококачественное электроснабжение!

Проблема энергоснабжения Амгинского района существует с начала 2000-х годов. Этот улус на сегодняшний день является единственным из Центральной группы улусов, где энергоснабжение обеспечивается по высоковольтной линии 35 кВ.,что не в силах обеспечить бесперебойное и высококачественное электроснабжение. Особая проблема у жителей сел, которые снабжаются электричеством по линии «Сулгачи-Амга», протяженностью более 90 км, которая перегружена в 2,5 раза.

Решить проблему с электроснабжением власти улуса пытаются давно, но больших подвижек в данном вопросе не наблюдалось. Однако еще весной этого года генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, в рамках встреч с населением Амгинского улуса, пообещал жителям, что в первую очередь, став депутатом, будет решать вопрос об обеспечении качественным энергоснабжением.

На днях инициатива члена комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике Сергея Ларионова о модернизации электрических сетей Амгинского улуса была рассмотрена во время рабочего совещания постоянного комитета Ил Тумэн по ЖКХ, строительству и энергетике. С информацией о текущем состоянии линий электропередач Амгинского улуса, а также о возможных путях реализации проекта выступил Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик. В частности, он заострил внимание присутствующих нанеобходимости перевода электроснабжения Амгинского района на электрические сети класса напряжения 110 кВ.в настоящее время, ПАО «Якутскэнерго» заключил договоры на осуществление проектно-изыскательных работ с проектировщиком.

В настоящее время необходимо изыскать средства на строительство объекта. Комитет по строительству, ЖКХ и энергетике Государственного Собрания Ил Тумэн рекомендовал министерствам экономики и промышленности РС (Я) взять на контроль реализацию данного вопроса. ПАО «Якутскэнерго» совместно с Минэкономики необходимо разработать схему поэтапного финансирования строительства объектов электросетей.

«Данный вопрос мы будем решать совместно с Комитетом по строительству, ЖКХ и энергетике, депутатом от Амгинского улуса Русланом Федотовым, а также ПАО «Якутэнерго». Продолжим работу по изысканию финансовых средств. Не исключено, что это будет государственно-частное партнерство, кроме того, возможно привлечение собственных средств ПАО. Все варианты для реализации данного вопроса будем вносить на рассмотрение в Правительство РС (Я)» — сказал инициатор проекта депутат от Амгино-Майского избирательного округа Сергей Ларионов.