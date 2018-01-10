Амгинский улус планирует получить в 2018 году высокий урожай по зерну

«По большинству направлений государственного задания на 2017 год наш район план выполнил. Не достигнуты показатели лишь по зерну, что было связано с природно-климатическими условиями, и по поголовью свиней», — сообщил глава Амгинского улуса Николай Архипов.

Николай Архипович отметил, что в прошлом году Амгинский улус занял первое место в республике по заготовке сена. За это достижение район премирован автомашиной УАЗ-охотник. Кроме этого, в республиканских соревнованиях среди дояров, которые были проведены в улусе, на первое место вышло хозяйство из села Абаги Амгинского района. Победители также награждены ценным призом – автомашиной УАЗ-фермер.

В улусе по линии министерства сельского хозяйства республики проводится большая работа по созданию условий для увеличения поголовья крупного рогатого скота и объёмов сельхозпродукции. Так, в 2017 году в районе построено и реконструировано 17 коровников.

«Наша главная цель – построить животноводческие комплексы пяти крупным хозяйствам района. В трёх из них: в Абаге, Бетюнге, Сатагае мы уже ввели такие объекты. В данные хозяйства завезён крупный рогатый скот симментальской породы из Алтая. По сто голов доставлены в Абагу и Бетюнг и сорок – в Сатагай. На очереди строительство животноводческих комплексов для хозяйств сёл Чакыр и Болугур. В будущем планируем построить такой объект в населенном пункте Соморсун, где в советское время держали большое количество скота», — резюмировал Архипов.

Также в районе проводится работа по организации других видов местного производства. Приоритетными являются пчеловодство и плодово-ягодное направление, которое планируется развивать на базе Станции юных натуралистов, которая была открыта в Амге четверть века назад.

В прошлом году в январе месяце Глава Якутии Егор Борисов провёл в Амгинском районе совещание по вопросам развития зерноводства и дал соответствующие поручения руководству улуса и министерству сельского хозяйства республики.

Николай Архипов сообщил, что во исполнение данных указаний, они совместно с министерством сельского хозяйства провели большую работу по приобретению сельскохозяйственной техники, строительству изгородей и восстановлению пашен. В с. Покровка, центре зерноводства района, этим летом был организован конкурс «День поля», в котором приняли участие ведущие поставщики сельхозтехники России, представившие свою продукцию в деле. Наиболее понравившиеся модели были приобретены якутянами на месте.

Глава Амгинского района подчеркнул, что этим летом в улусе успешно проведены работы по обработке пашен паром. Если в предыдущие годы это делалось всего один раз, то в этот раз обработка проводилась три раза. Таким образом, район планирует получить в 2018 году высокий урожай по зерну.