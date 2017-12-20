Амгинский улус и центр «Сосновый бор» подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация муниципального района «Амгинский улус (район) в лице главы Архипова Николая Архиповича и Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» в лице директора Ивановой Яны Николаевны подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является установление партнерских отношений и развития долгосрочного и эффективного сотрудничества.

Признавая необходимость согласованных действий и координации усилий в формировании стратегических решений и перспектив, направленных на развитие образа будущего детства, обе стороны рассматривают возможность совместного участия в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий, направленных на реализацию поставленных целей. Направлениями сотрудничества являются проведение образовательных и оздоровительных мероприятий в рамках профильных смен в Центре «Сосновый бор», организация тематических образовательных и оздоровительных мероприятий для детей и подростков с использованием передовых технологий на базе образовательных учреждений МО «Амгинский улус (район)». Для этого будут созданы условия для открытия лагеря- спутника в летнее время на базе МБОУ «Болугурская СОШ». С целью выявления и дальнейшей поддержки талантливых детей и подростков будут проведены конкурсы, соревнования, викторины, олимпиады и другие мероприятия. Важнейшим аспектом сотрудничества является совместное проведение совещаний, семинаров, конференций, выставок и иных мероприятий для обмена статистическими и аналитическими данными в сфере компетенций.

Данное соглашение – вклад в систему отдыха и оздоровления детей республики, является важным стратегическим решением для намеченных перспектив на последующие годы.