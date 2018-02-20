Амгинский педофил заключен под стражу

В Амгинском районе Якутии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершавшего насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей.

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении жителя Амгинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, если они совершены в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что в период с 2015 по 2016 года мужчина, 1959 г.р., находясь у себя дома, с целью удовлетворения сексуальных потребностей, с использованием беспомощного состояния малолетних лиц 2005, 2006, 2008, 2010 г.р., неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан. 19 февраля 2018 года судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования, в том числе комплексная судебно–медицинская экспертиза.