Амгинец Владимир Никитин стал чемпионом турнира по многоборью среди пожарных

Амгинец Владимир Никитин — новый чемпион турнира по национальному многоборью среди пожарных. В качестве приза ему вручили мотоцикл "Альфа"👍

A post shared by Дьулустаан Сергеев (@djulustaan.sergeev) on Jul 28, 2017 at 12:18am PDT