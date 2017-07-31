Амгинец Владимир Никитин стал чемпионом турнира по многоборью среди пожарных

Чемпионский титул второго республиканского турнира по национальному многоборью среди пожарных завоевал амгинский атлет Владимир Никитин. По сумме набранных очков ему удалось выиграть у нынешних призеров Игр Манчаары.

Соревнования 28 июля прошли во второй раз на стадионе «Туймаада». Предыдущий турнир в 2016 году выигрывал участник Игр Дыгына Дьулустан Ноговицын из Горного улуса, который считался явным фаворитом на чемпионство. Нынешние состязания посвятили Году пожарной охраны.

В программу были включены шесть дисциплин: мас-рестлинг, хапсагай, бег, прыжки, перетаскивание камня и специальная для пожарных — прокладка магистральной линии, с которой начали турнир, в ней победил Гаврил Охлопков.

Амгинец Владимир Никитин — новый чемпион турнира по национальному многоборью среди пожарных. В качестве приза ему вручили мотоцикл "Альфа"👍 A post shared by Дьулустаан Сергеев (@djulustaan.sergeev) on Jul 28, 2017 at 12:18am PDT

В борьбе хапсагай прошлогодний чемпион Дьулустан Ноговицын получил травму, после чего выбыл из состязаний, а победителем стал Владимир Никитин из Амгинского улуса. В мас-рестлинге, как и ожидалось, выиграл двукратный чемпион мира Павел Черноградский. Лучшим прыгуном и бегуном оказался абсолютный чемпион Игр Манчаары Виталий Васильев. А в перетаскивании камня недосягаемый результат показал Владимир Федоров.

По сумме всех набранных баллов победу в состязании одержал чемпион турнира по мас-рестлингу «Мас Мэхээлэ» Владимир Никитин. В качестве приза ему вручили мотоцикл «Альфа».