Амга: Обсужден вопрос улучшения материально-технической базы медицинских организаций республики

8 июня 2017 года в улусном центре Амгинского улуса – селе Амга председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр КОРЯКИН провел выездное заседание постоянного комитета на тему «Об улучшении материально-технической базы медицинских организаций первичного звена Республики Саха (Якутия)».

По прибытию в улусный центр почетные гости осмотрели объекты здравоохранения района: детскую и взрослую поликлиники.

Затем на базе Детской школы искусств прошло выездное заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. В мероприятии приняли участие: народные депутаты республики Юрий НИКОЛАЕВ, Александр НОГОВИЦЫН, Александр АРТАМОНОВ, министр здравоохранения Якутии Михаил ОХЛОПКОВ; заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Розалия ВАСИЛЬЕВА, глава МР «Амгинский улус» Николай АРХИПОВ; главные врачи Центральных районных больниц Амгинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Таттинского, Чурапчинского и Усть-Майского улусов; главы муниципальных образований заречных улусов, представители профильных министерств, ведомств, Счетной палаты республики, Республиканского Агентства энергоресурсосбережения, Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия).

Председатель профильного комитета Ил Тумэна Александр Корякин, поздравив всех с Днем социального работника и наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника в РФ, открыл мероприятие вручением Почетных грамот постоянного комитета за безупречный труд и значительный вклад в охрану здоровья населения Республики Саха (Якутия): заведующей противотуберкулезным диспансером, врачу-педиатру Наталье ЗАХАРОВОЙ; участковой медицинской сестре Сулагаччинской врачебной амбулатории Александре ПРОТОДЬЯКОНОВОЙ; медицинскому регистратору поликлиники Амгинского наслега Марианне ИВАНОВОЙ; заместителю главного врача по организационно-методической работе Амгинской ЦРБ Елене КИРИЛЛИНОЙ.

По словам председателя постоянного комитета Александра Корякина, данная тема инициирована комитетом три года назад. Так, в 2016 году в районном центре Таттинского улуса – селе Ытык-Кюель проведено выездное заседание постоянного комитета на тему «Перспективы развития здравоохранения в группе заречных районов (улусов) Республики Саха (Якутия)».

В начале своего приветствия глава улуса Николай Архипов напомнил, что в 2018 году в Амге состоятся VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия). Так, намечается строительство четырех больших объектов. Это стадион на 3000 мест с теплым легкоатлетическим манежем, многофункциональные и адаптивные спортивные залы в с. Амга, с. Бетюнцы и с. Чапчылган.

Далее с докладом выступил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. «Здравоохранение состоит из трех уровней.В первый входит первичная медико-санитарная помощь: 212 – ФАП (ФП), 65 — ВА, 151 участковых больниц, 16 городских больниц, 3 поликлиники, 34 ЦРБ, 2 скорой специализированной медицинской помощи. Во второй уровень входят межрайонные отделения – это первичные сосудистые, родильные и травматологические отделения. На третьем – специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь: 19 специализированных республиканских учреждений», – пояснил министр.

Также Михаил Охлопков напомнил, что вместе с председателем комитета Ил Тумэна Александром Корякиным неоднократно принимали участие в Совете Федерации РФ в обсуждении проблемы организации медицинской помощи в Арктическом регионе и её правового регулирования. На парламентских слушаниях представители Якутии говорили о роли телемедицины в обеспечении доступности диагностики и лечения, а также высказали предложения по решению проблем в организации медицинской помощи в труднодоступных районах страны. Председатель профильного комитета якутского парламента призвал сенаторов и депутатов Государственной Думы, представителей Минздрава России ещё раз рассмотреть вопрос о законодательном закреплении возможности реализации регионами права по организации оказания первичной медицинской помощи в стационарных условиях в труднодоступных и отдалённых малонаселённых пунктах.

По данным министра, за 2012-2015 годы в 72 населенных пунктах построены 81 объектов здравоохранения, в том числе 7 объектов здравоохранения в 7 арктических и северных районах. В 2017 году продолжиться строительство ФАП в с. Графский берег Намского улуса, ФАП в с. Русское Устье Аллаиховского улуса и ФАП в с. Походск Нижнеколымского улуса.

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения составляет 58,9%. При этом на капитальный ремонт согласно существующим нормам ежегодно должно выделятся 340 млн. руб., т.е. 2% от совокупной балансовой стоимости объектов здравоохранения, которая на сегодня составляет 17 млрд рублей.

Далее с информацией о внедрении мероприятий энергосбережения и энергоэффективности на объектах здравоохранения Республики Саха (Якутия) выступила заместитель министра здравоохранения РС(Я) Анна АЛЕКСЕЕВА.

Она отметила, что опыт Республики Татарстан в вопросах энергосбережения общепризнан. Так, по результатам Всероссийского конкурса 2015 г. система управления энергосбережением Республики Татарстан названа одной из лучших.

В Татарстане построены свыше 300 ФАПов, площадью 64 кв.м., автономным газовым отоплением (расходы в среднем составляют 2,5 тыс.рублей в месяц на отопление, 1000 рублей за э/энергию), при вводе полностью оснащаются согласно порядка оказания медицинской помощи.

Правительством республики ежегодно утверждались пороговые значения индикаторов энергоэффективности для каждого муниципального образования, для каждой отрасли экономики и осуществляется постоянный мониторинг их выполнения. В 2010 г. в республике принята долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергоэффективность в Республике Татарстан на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года», которая позволила дать качественно новый импульс в этой области. Основной индикатор программы — снижение энергоемкости ВРП на 40%.

Основным механизмом реализации Программы является разработка и реализация программ министерств, ведомств, муниципальных образований, предприятий и организаций республики. Ежегодно, уже начиная с 2002 года, постановлением Правительства республики утверждался перечень организаций, подлежащих обязательным энергетическим обследованиям (энергоаудит), а также выделялись средства для проведения энергетических обследований бюджетных организаций.

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) предлагается создать условия для внедрения в здравоохранении механизма реализации энергосберегающих проектов путем заключения энергосервисных контрактов. Далее необходимо разработать, согласовать и утвердить ведомственные программы энергосбережения и энергоэффективности на 2017-2020 годы.

По словам замминистра, определены пилотные учреждения на 2017 год: это Абыйская ЦРБ, Амгинская ЦРБ, Верхневилюйская ЦРБ, Нерюнгринская ЦРБ, Сунтарская ЦРБ, Томпонская ЦРБ, Усть-Алданская ЦРБ, Усть-Майская ЦРБ.

Этот вопрос интересует сегодня особенно главных врачей и глав муниципальных образований центральной и заречной группы улусов, которые проявляют интерес и готовность к тому, чтобы работать самостоятельно. Главное, за счет новых технологий, внедрения энергосберегающих мероприятий, обновления производственной мощности улучшать качество жизни в сельской местности.

В ходе заседания было отмечено, что решение существующих проблем в сфере ресурсопотребления и энергоэффективности требует пересмотра и реорганизации экономических и организационно-правовых механизмов, а также более интенсивного внедрения технологий эффективного использования энергии в системе ЖКХ. Все это приведет к пересмотру эффективности использования имеющихся энергетических ресурсов, при этом необходимо максимально учесть интересы как производителей, так и потребителей.

Также участники выездного заседания заметили, что необходимо активное инвестирование денежных средств в область развития технологий эффективного использования энергии. И, учитывая уровень изношенности и темпы работы существующих систем теплоснабжения, следует сделать упор на более глубокую интеграцию энергоэффективных технологий в сферу потребления.

Далее по вопросам реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) 2017 года выступила заместитель директора фонда Розалия Васильева.

По ее данным, численность застрахованных лиц в системе ОМС составила на 1 апреля 2016 года 979 983 человек. Численность работающих граждан сократилась на 1 060 человек, неработающих стало меньше на 157 человек. Текущая численность застрахованных лиц по состоянию на 01.01.2017 года составляет 979203 застрахованных лица.

По всем видам медицинской помощи исполнение составило 100 и более % за исключением вызовов скорой медицинской помощи. Объективной причиной неисполнения вызовов скорой медицинской помощи является сложная транспортная доступность по ряду районов. Объемы медицинской помощи в целом соответствуют федеральным нормативам, за исключением стационарной помощи, по которой имеется на 26% в 2016 году или 21 474 случаев и 25% в 2017 году. Высокотехнологичная помощь с 2014 увеличена в 2,5 раза. 2700 случаев запланировано исполнить в 2017 году.

Начиная с 2012 года, по программе «Земский доктор», 1 млн. рублей получили 525 медицинских работника, переехавшие в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа.

При уточнении Закона РС(Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предложили предусмотреть сохранение уровня 2016 года межбюджетных трансфетов, т.е. увеличить на 124 118,2 тыс. рублей МБТ из государственного бюджета в бюджет ТФОМС РС(Я) на оплату медицинской помощи в стационарах, принятых нормативным актом республики, сверх федеральных гарантий бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС. Также решили принять обязательства по аренде помещений медицинским организациям и осуществлять согласно структуре тарифов, в соответствии Тарифному соглашению на соответствующий год, в пределах предусмотренных средств на реализацию Территориальной программы ОМС.

На выездном заседании выступили главные врачи центральных районных больниц: Софьи АЛЕКСАНДРОВОЙ (ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ»); Сарданы КОНОНОВОЙ (ГБУ РС(Я) «Таттинская ЦРБ»); Алексея ПАВЛОВА (ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ»); Александра КОРКИНА (ГБУ РС(Я) «Чурапчинская ЦРБ»); Анны ПЕТРОВОЙ (ГБУ РС (Я) «Усть-Алданская ЦРБ»), а также главы наслегов Амгинского улуса.

Все выступавшие отметили, что самым проблемным вопросом является ремонт и строительство, будь то ФАПы или амбулатории. Участники подчеркнули, что настало время выработки совместной общей линии по изысканию дополнительного объема финансирования. «Мы в республике дошли до такой критической массы, когда необходимо принять конкретные решения по обеспечению районных клиник соответствующими зданиями», — заявили главные врачи заречных улусов.

Вместе с тем, в качестве рекомендаций в адрес Правительства Республики Саха (Якутия) участники заседания предложили предусмотреть финансирование расходов на строительство ФАПов в улусах республики на условиях государственно-частного партнерства, также рассмотреть вопрос о включении в план мероприятий Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXІ веке» строительство медицинских учреждений, рассмотреть вопрос о включении в Инвестиционную программу Республики Саха (Якутия) разработку типового проекта объектов «фельдшерско-акушерский пункт», «участковая больница».

Отметим, в ходе проведения XXІX (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра ЖИРКОВА 30 мая 2017 года рассмотрен проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Спикер Ил Тумэна Александр Жирков подчеркнул, что при внесении изменений в бюджет республики народные депутаты отстояли финансирование программы общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХІ веке» в сумме 500 млн. руб. Это обусловлено тем, что снижение финансирования инвестиционной программы приводит к сокращению строительства социальных объектов в большинстве населенных пунктов республики. В этих условиях выход из ситуации в наслегах, улусах видят в поддержке их инициатив через программу общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХІ веке» и население связывает с реализацией этой программы свои планы на будущее.

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков отметил, что принципиальная позиция парламента республики – сохранить финансирование программы «Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в ХХІ веке».

Добавим, новые модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) будут установлены к 2020 году в восьми арктических и северных районах Якутии. Всего в регионе функционируют 208 фельдшерских пунктов, 31 из них действует в северных и арктических районах. 13 пунктов признаны аварийными. В северных и арктических районах расположены 14 ФАПов, расстояние от которых до районных центров составляет от 100 до 764 км. Строительство новых ФАПов в Якутии началось в 2012 году. В 2014 году правительством республики было принято распоряжение о строительстве 100 фельдшерско-акушерских пунктов на основе государственно-частного партнерства до 2018 года.

«В этом году мы приступаем к реализации программы закупки модульных ФАПов, на эти цели выделено 46,3 млн рублей. До 2019 года на их установку будет направлено в общей сложности 61,3 млн рублей. В этом году четыре модульных пункта будут доставлены в арктические и северные районы либо по зимникам, либо водным транспортом в период навигации. До конца 2019 года будет установлено 19 новых ФАПов», – сказал министр.

В заключение выездного заседания постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости был обсужден и принят за основу проект решения с учетом поступивших предложений от участников мероприятия парламента республики.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна