АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
14
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.99
 64.15
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.06.2017, 19:58
Красота & Здоровье
Амга: Обсужден вопрос улучшения материально-технической базы медицинских организаций республики
09.06.2017, 19:52
Столица
В Якутске открылась Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах танаhа, кэскиллэх киэргэлэ»
09.06.2017, 19:41
Общество
«Чорон добра» объединит всю республику
09.06.2017, 18:24
Культура & Образование
Позитив
Якутские дети на большом празднике в Москве: как это было
09.06.2017, 18:15
Экология
В Горном районе браконьеры оставили двух лосят без матери
09.06.2017, 17:56
Столица
Анонс
12 июня в День России пройдет праздник песни и танца «Ритм города»
09.06.2017, 17:48
Культура & Образование
Рекорд Гиннесса «Туймаада Утума» — «Наследие Туймаады»
09.06.2017, 17:39
Общество
Позитив
Торжественная выписка младенцев, рожденных в Международный день защиты детей
09.06.2017, 17:34
Столица
Старейший работник Хатасского свинокомплекса награждена медалью «За доблестный труд»
09.06.2017, 17:15
Столица
Стройотряды –неотъемлемая часть студенческой жизни
09.06.2017, 17:04
Столица
В летних лагерях  Якутска в 2017 году отдохнут более 22 000 детей
09.06.2017, 17:00
Красота & Здоровье
ЕР и Минздрав Якутии реализуют совместный проект
09.06.2017, 16:54
Республика
«Якутскэнерго»: стартует акция «Погаси долги без пени!»
09.06.2017, 16:52
Культура & Образование
Целевое обучение: Екатеринбург- город подготовки компетентных юристов
09.06.2017, 16:47
Культура & Образование
Анонс
Презентация автобиографической книги Эсфири Дьячковой.
09.06.2017, 16:25
Общество
МДФ «Дети Саха-Азия» и НВК «Саха» подписали соглашение
09.06.2017, 16:01
Экология
В Хангаласском улусе выпустили на волю лосёнка
09.06.2017, 16:01
Культура & Образование
Jeada покупает детский центр
09.06.2017, 15:10
Общество
Позитив
В аэропорту «Якутск» устроили флешмоб ко Дню России
09.06.2017, 15:03
Футуролог
Проект электронной трости занял III место на республиканском этапе робототехнической олимпиады
09.06.2017, 14:53
Культура & Образование
Задача республиканского проекта «Музыка для всех». Часть II
09.06.2017, 14:52
Экономика
Алексей Стручков потребовал навести порядок в проведении некоторых ветеринарных мероприятий
09.06.2017, 14:43
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка «Праздник солнца»
09.06.2017, 14:14
Общество
Всемирный день донора крови 2017г.
09.06.2017, 13:55
Общество
Видео
Формируется последняя треть Общественной палаты Якутии
09.06.2017, 13:01
Общество
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал нарушение ПДД своего водителя
09.06.2017, 13:00
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
09.06.2017, 12:56
Общество
Лига отцов Якутии стал попечителем реабилитационного центра
09.06.2017, 12:53
Политика
Резонанс
За униженную экс-министром Якутии вступились общественники
09.06.2017, 12:50
Столица
13 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
09.06.2017, 12:31
Спорт
Папа, мама, я – энергетиков спортивная семья
09.06.2017, 11:57
Общество
Программа праздничных мероприятий ко Дню России в Якутске
09.06.2017, 11:33
Культура & Образование
Егор Борисов утвердил концепцию Международных интеллектуальных игр
09.06.2017, 11:30
Экономика
Состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Железные дороги Якутии»
09.06.2017, 10:54
Культура & Образование
В Минкультуры России заинтересовались движением «Моя Якутия в 21 веке»
09.06.2017, 10:51
Культура & Образование
В Якутске стартовал международный фестиваль «Классика белых ночей»
09.06.2017, 10:24
Экология
В Якутии выбрали лучшее стихотворение о природе
09.06.2017, 9:55
Республика
На трассе «Вилюй» открыто движение по двум наплавным мостам
09.06.2017, 9:52
Культура & Образование
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: СВФУ показал динамичный рост конкурентоспособности
09.06.2017, 9:40
Экология
Ко Дню России в республике пройдут экоуроки  
09.06.2017, 8:56
Республика
Повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии увеличен
09.06.2017, 8:56
Происшествия
В с. Бекюнг Вилюйского района сгорел частный дом
09.06.2017, 8:40
Желток
Видео
Лихой водитель: Замазываем номера и ездим как хотим!
09.06.2017, 8:00
Желток
Видео
Фотофакт
Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!
09.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 9 июня 2017 года
09.06.2017, 0:43
Общество
Сегодня день рождения генерала
09.06.2017, 0:12
Желток
Фотофакт
Афанасию Максимову предложили престижную работу
08.06.2017, 22:11
Общество
Людмила Горева торжественно справила юбилей
08.06.2017, 22:04
Культура & Образование
В республике состоится  форум учителей музыки и ИЗО
08.06.2017, 21:48
Экономика
Анонс
Скоро — Биржа контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!»
08.06.2017, 21:44
Культура & Образование
Егор Борисов: Все дети Якутии – одарённые, нужно просто помочь раскрыть их таланты
08.06.2017, 21:35
Культура & Образование
Егор Борисов посетил выставку достижений детей «Шаги к успеху»
08.06.2017, 18:49
Желток
Эксклюзив
Известная журналистка вышла на новую работу
08.06.2017, 18:09
Красота & Здоровье
Спартакиада медсестер: Ну ж, был денёк!
08.06.2017, 18:00
Республика
10 июня в 7 районах республики откроется навигация маломерных судов
08.06.2017, 17:57
Экология
Позитив
Зеленый десант продолжается
08.06.2017, 17:50
Столица
Городская среда: жители Строительного округа готовятся к благоустройству своего двора
08.06.2017, 17:43
Столица
9 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
08.06.2017, 17:38
Культура & Образование
О II Международном эпическом форуме «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»
08.06.2017, 17:25
Общество
Резонанс
Путин заочно встал на сторону жителей Хатасс
08.06.2017, 17:15
Культура & Образование
Афиша
Монгольский театр драмы приезжает на гастроли в Якутск
08.06.2017, 17:09
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Еще одно село Абыйского улуса заливает паводок
08.06.2017, 17:07
Республика
Позитив
Молодежный совет Федерации профсоюзов организовал благотворительную акцию
08.06.2017, 16:29
Финансы
Фонд капремонта: Очередные встречи прошли в Строительном и Промышленном округах
08.06.2017, 16:20
Финансы
Подпишитесь на новости ПФР в Telegram
08.06.2017, 15:40
Общество
Видео
Общественная палата: Реакция армянской диаспоры на инцидент вызывает уважение
08.06.2017, 15:25
Столица
Празднование Дня России в Якутске
08.06.2017, 15:14
Политика
Эксклюзив
Минобщества трещит по швам?
08.06.2017, 15:12
Культура & Образование
Линогравюры А.Мунхалова языком танца, шоу в Кабаре и новая «Легенда о Минотавре» от студентов АГИКИ
08.06.2017, 14:27
Культура & Образование
Егор Борисов: «Все дети Якутии – одарённые, нужно просто помочь раскрыть их таланты»
08.06.2017, 14:23
Культура & Образование
Анонс
Сегодня в Якутске: Танцуем все!
08.06.2017, 14:19
Столица
«Народный контроль» выявляет нарушения ПДД в автобусах
Архив новостей
Красота & Здоровье
9 июня 2017, 19:58
24

Амга: Обсужден вопрос улучшения материально-технической базы медицинских организаций республики

8 июня 2017 года в улусном центре Амгинского улуса – селе Амга председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр КОРЯКИН провел выездное заседание постоянного комитета на тему «Об улучшении материально-технической базы медицинских организаций первичного звена Республики Саха (Якутия)».
По прибытию в улусный центр почетные гости осмотрели объекты здравоохранения района: детскую и взрослую поликлиники.
Затем на базе Детской школы искусств прошло выездное заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. В мероприятии приняли участие: народные депутаты республики Юрий НИКОЛАЕВ, Александр НОГОВИЦЫН, Александр АРТАМОНОВ, министр здравоохранения Якутии Михаил ОХЛОПКОВ; заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Розалия ВАСИЛЬЕВА, глава МР «Амгинский улус» Николай АРХИПОВ; главные врачи Центральных районных больниц Амгинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Таттинского, Чурапчинского и Усть-Майского улусов; главы муниципальных образований заречных улусов, представители профильных министерств, ведомств, Счетной палаты республики, Республиканского Агентства энергоресурсосбережения, Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия).
Председатель профильного комитета Ил Тумэна Александр Корякин, поздравив всех с Днем социального работника и наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника в РФ, открыл мероприятие вручением Почетных грамот постоянного комитета за безупречный труд и значительный вклад в охрану здоровья населения Республики Саха (Якутия): заведующей противотуберкулезным диспансером, врачу-педиатру Наталье ЗАХАРОВОЙ; участковой медицинской сестре Сулагаччинской врачебной амбулатории Александре ПРОТОДЬЯКОНОВОЙ; медицинскому регистратору поликлиники Амгинского наслега Марианне ИВАНОВОЙ; заместителю главного врача по организационно-методической работе Амгинской ЦРБ Елене КИРИЛЛИНОЙ.
По словам председателя постоянного комитета Александра Корякина, данная тема инициирована комитетом три года назад. Так, в 2016 году в районном центре Таттинского улуса – селе Ытык-Кюель проведено выездное заседание постоянного комитета на тему «Перспективы развития здравоохранения в группе заречных районов (улусов) Республики Саха (Якутия)».
В начале своего приветствия глава улуса Николай Архипов напомнил, что в 2018 году в Амге состоятся VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия). Так, намечается строительство четырех больших объектов. Это стадион на 3000 мест с теплым легкоатлетическим манежем, многофункциональные и адаптивные спортивные залы в с. Амга, с. Бетюнцы и с. Чапчылган.
Далее с докладом выступил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. «Здравоохранение состоит из трех уровней.В первый входит первичная медико-санитарная помощь: 212 – ФАП (ФП), 65 — ВА, 151 участковых больниц, 16 городских больниц, 3 поликлиники, 34 ЦРБ, 2 скорой специализированной медицинской помощи. Во второй уровень входят межрайонные отделения – это первичные сосудистые, родильные и травматологические отделения. На третьем – специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь: 19 специализированных республиканских учреждений», – пояснил министр.
Также Михаил Охлопков напомнил, что вместе с председателем комитета Ил Тумэна Александром Корякиным неоднократно принимали участие в Совете Федерации РФ в обсуждении проблемы организации медицинской помощи в Арктическом регионе и её правового регулирования. На парламентских слушаниях представители Якутии говорили о роли телемедицины в обеспечении доступности диагностики и лечения, а также высказали предложения по решению проблем в организации медицинской помощи в труднодоступных районах страны. Председатель профильного комитета якутского парламента призвал сенаторов и депутатов Государственной Думы, представителей Минздрава России ещё раз рассмотреть вопрос о законодательном закреплении возможности реализации регионами права по организации оказания первичной медицинской помощи в стационарных условиях в труднодоступных и отдалённых малонаселённых пунктах.
По данным министра, за 2012-2015 годы в 72 населенных пунктах построены 81 объектов здравоохранения, в том числе 7 объектов здравоохранения в 7 арктических и северных районах. В 2017 году продолжиться строительство ФАП в с. Графский берег Намского улуса, ФАП в с. Русское Устье Аллаиховского улуса и ФАП в с. Походск Нижнеколымского улуса.
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения составляет 58,9%. При этом на капитальный ремонт согласно существующим нормам ежегодно должно выделятся 340 млн. руб., т.е. 2% от совокупной балансовой стоимости объектов здравоохранения, которая на сегодня составляет 17 млрд рублей.
Далее с информацией о внедрении мероприятий энергосбережения и энергоэффективности на объектах здравоохранения Республики Саха (Якутия) выступила заместитель министра здравоохранения РС(Я) Анна АЛЕКСЕЕВА.
Она отметила, что опыт Республики Татарстан в вопросах энергосбережения общепризнан. Так, по результатам Всероссийского конкурса 2015 г. система управления энергосбережением Республики Татарстан названа одной из лучших.
В Татарстане построены свыше 300 ФАПов, площадью 64 кв.м., автономным газовым отоплением (расходы в среднем составляют 2,5 тыс.рублей в месяц на отопление, 1000 рублей за э/энергию), при вводе полностью оснащаются согласно порядка оказания медицинской помощи.
Правительством республики ежегодно утверждались пороговые значения индикаторов энергоэффективности для каждого муниципального образования, для каждой отрасли экономики и осуществляется постоянный мониторинг их выполнения. В 2010 г. в республике принята долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергоэффективность в Республике Татарстан на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года», которая позволила дать качественно новый импульс в этой области. Основной индикатор программы — снижение энергоемкости ВРП на 40%.
Основным механизмом реализации Программы является разработка и реализация программ министерств, ведомств, муниципальных образований, предприятий и организаций республики. Ежегодно, уже начиная с 2002 года, постановлением Правительства республики утверждался перечень организаций, подлежащих обязательным энергетическим обследованиям (энергоаудит), а также выделялись средства для проведения энергетических обследований бюджетных организаций.
Таким образом, в Республике Саха (Якутия) предлагается создать условия для внедрения в здравоохранении механизма реализации энергосберегающих проектов путем заключения энергосервисных контрактов. Далее необходимо разработать, согласовать и утвердить ведомственные программы энергосбережения и энергоэффективности на 2017-2020 годы.
По словам замминистра, определены пилотные учреждения на 2017 год: это Абыйская ЦРБ, Амгинская ЦРБ, Верхневилюйская ЦРБ, Нерюнгринская ЦРБ, Сунтарская ЦРБ, Томпонская ЦРБ, Усть-Алданская ЦРБ, Усть-Майская ЦРБ.
Этот вопрос интересует сегодня особенно главных врачей и глав муниципальных образований центральной и заречной группы улусов, которые проявляют интерес и готовность к тому, чтобы работать самостоятельно. Главное, за счет новых технологий, внедрения энергосберегающих мероприятий, обновления производственной мощности улучшать качество жизни в сельской местности.
В ходе заседания было отмечено, что решение существующих проблем в сфере ресурсопотребления и энергоэффективности требует пересмотра и реорганизации экономических и организационно-правовых механизмов, а также более интенсивного внедрения технологий эффективного использования энергии в системе ЖКХ. Все это приведет к пересмотру эффективности использования имеющихся энергетических ресурсов, при этом необходимо максимально учесть интересы как производителей, так и потребителей.
Также участники выездного заседания заметили, что необходимо активное инвестирование денежных средств в область развития технологий эффективного использования энергии. И, учитывая уровень изношенности и темпы работы существующих систем теплоснабжения, следует сделать упор на более глубокую интеграцию энергоэффективных технологий в сферу потребления.
Далее по вопросам реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) 2017 года выступила заместитель директора фонда Розалия Васильева.
По ее данным, численность застрахованных лиц в системе ОМС составила на 1 апреля 2016 года 979 983 человек. Численность работающих граждан сократилась на 1 060 человек, неработающих стало меньше на 157 человек. Текущая численность застрахованных лиц по состоянию на 01.01.2017 года составляет 979203 застрахованных лица.
По всем видам медицинской помощи исполнение составило 100 и более % за исключением вызовов скорой медицинской помощи. Объективной причиной неисполнения вызовов скорой медицинской помощи является сложная транспортная доступность по ряду районов. Объемы медицинской помощи в целом соответствуют федеральным нормативам, за исключением стационарной помощи, по которой имеется на 26% в 2016 году или 21 474 случаев и 25% в 2017 году. Высокотехнологичная помощь с 2014 увеличена в 2,5 раза. 2700 случаев запланировано исполнить в 2017 году.
Начиная с 2012 года, по программе «Земский доктор», 1 млн. рублей получили 525 медицинских работника, переехавшие в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа.
При уточнении Закона РС(Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предложили предусмотреть сохранение уровня 2016 года межбюджетных трансфетов, т.е. увеличить на 124 118,2 тыс. рублей МБТ из государственного бюджета в бюджет ТФОМС РС(Я) на оплату медицинской помощи в стационарах, принятых нормативным актом республики, сверх федеральных гарантий бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС. Также решили принять обязательства по аренде помещений медицинским организациям и осуществлять согласно структуре тарифов, в соответствии Тарифному соглашению на соответствующий год, в пределах предусмотренных средств на реализацию Территориальной программы ОМС.
На выездном заседании выступили главные врачи центральных районных больниц: Софьи АЛЕКСАНДРОВОЙ (ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ»); Сарданы КОНОНОВОЙ (ГБУ РС(Я) «Таттинская ЦРБ»); Алексея ПАВЛОВА (ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ»); Александра КОРКИНА (ГБУ РС(Я) «Чурапчинская ЦРБ»); Анны ПЕТРОВОЙ (ГБУ РС (Я) «Усть-Алданская ЦРБ»), а также главы наслегов Амгинского улуса.
Все выступавшие отметили, что самым проблемным вопросом является ремонт и строительство, будь то ФАПы или амбулатории. Участники подчеркнули, что настало время выработки совместной общей линии по изысканию дополнительного объема финансирования. «Мы в республике дошли до такой критической массы, когда необходимо принять конкретные решения по обеспечению районных клиник соответствующими зданиями», — заявили главные врачи заречных улусов.
Вместе с тем, в качестве рекомендаций в адрес Правительства Республики Саха (Якутия) участники заседания предложили предусмотреть финансирование расходов на строительство ФАПов в улусах республики на условиях государственно-частного партнерства, также рассмотреть вопрос о включении в план мероприятий Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXІ веке» строительство медицинских учреждений, рассмотреть вопрос о включении в Инвестиционную программу Республики Саха (Якутия) разработку типового проекта объектов «фельдшерско-акушерский пункт», «участковая больница».
Отметим, в ходе проведения XXІX (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра ЖИРКОВА 30 мая 2017 года рассмотрен проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Спикер Ил Тумэна Александр Жирков подчеркнул, что при внесении изменений в бюджет республики народные депутаты отстояли финансирование программы общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХІ веке» в сумме 500 млн. руб. Это обусловлено тем, что снижение финансирования инвестиционной программы приводит к сокращению строительства социальных объектов в большинстве населенных пунктов республики. В этих условиях выход из ситуации в наслегах, улусах видят в поддержке их инициатив через программу общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХІ веке» и население связывает с реализацией этой программы свои планы на будущее.
Спикер Ил Тумэна Александр Жирков отметил, что принципиальная позиция парламента республики – сохранить финансирование программы «Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в ХХІ веке».
Добавим, новые модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) будут установлены к 2020 году в восьми арктических и северных районах Якутии. Всего в регионе функционируют 208 фельдшерских пунктов, 31 из них действует в северных и арктических районах. 13 пунктов признаны аварийными. В северных и арктических районах расположены 14 ФАПов, расстояние от которых до районных центров составляет от 100 до 764 км. Строительство новых ФАПов в Якутии началось в 2012 году. В 2014 году правительством республики было принято распоряжение о строительстве 100 фельдшерско-акушерских пунктов на основе государственно-частного партнерства до 2018 года.
«В этом году мы приступаем к реализации программы закупки модульных ФАПов, на эти цели выделено 46,3 млн рублей. До 2019 года на их установку будет направлено в общей сложности 61,3 млн рублей. В этом году четыре модульных пункта будут доставлены в арктические и северные районы либо по зимникам, либо водным транспортом в период навигации. До конца 2019 года будет установлено 19 новых ФАПов», – сказал министр.
В заключение выездного заседания постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости был обсужден и принят за основу проект решения с учетом поступивших предложений от участников мероприятия парламента республики.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
07.06.2017, 10:53
Происшествия
Скандал
Плохой менеджер Ольга Федорова? Авиакомпания «Якутия» шокировала Россию
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
08.06.2017, 15:14
Политика
Эксклюзив
Минобщества трещит по швам?
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
03.06.2017, 17:57
Происшествия
Экстра
Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!
07.06.2017, 13:19
Происшествия
Скандал
Оскорблять. Из-за чего поругались VIP-якутяне?
07.06.2017, 12:06
Политика
Резонанс
Стал известен новый и.о. председателя Верховного суда Якутии?
05.06.2017, 12:07
Политика
Резонанс
Виктор Федоров озадачил федералов
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
09.06.2017

«Чорон добра» объединит всю республику

Культура & Образование
09.06.2017

Jeada покупает детский центр

Культура & Образование
09.06.2017

Задача республиканского проекта «Музыка для всех». Часть II

Видео
Общество
09.06.2017

Формируется последняя треть Общественной палаты Якутии

Экономика
09.06.2017

Состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Железные дороги Якутии»

Видео Фотофакт
Желток
09.06.2017

Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!

Фотофакт
Желток
09.06.2017

Афанасию Максимову предложили престижную работу

Эксклюзив
Желток
08.06.2017

Известная журналистка вышла на новую работу