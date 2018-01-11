Амга готовится к Спортивным играм народов Якутии

В этом году в Амгинском районе пройдут VII Спортивные игры народов Якутии. В рамках подготовки к данным мероприятиям в улусе строятся пять крупных объектов. Это стадион на три тысячи мест с тёплым легкоатлетическим манежем, многофункциональный спортивный зал и ипподром в с. Амга, спортивный зал по адаптивным видам спорта в с. Бетюнь и спортивный зал в с. Чапчылган, который возводится по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21-м веке».

Как сообщил глава улуса Николай Архипов, бетонирование стадиона сегодня завершено на 100%. В данный момент на объекте ведутся монтажные работы, после этого строители приступят к сбору сэндвич-панелей и обшивке.

«Рядом со стадионом находится молодёжный квартал села, который, при строительстве котельной для объекта, будет подключен к центральному отоплению», — сказал Николай Архипов.

Напомним, что Указом Президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова от 17 декабря 2013 года № 2394 была утверждена подпрограмма подключения частных домов к централизованным источникам теплоснабжения, целью которой является повышение уровня жизни сельского населения.

Завершены работы и по бетонированию многофункционального спортивного зала. Теперь на объекте начинаются работы по сбору сэндвич-панелей и возведению стен.

На строительство нового ипподрома в с. Амга министерство сельского хозяйства и продовольственной политики республики выделило 7 млн. рублей. Должен состояться аукцион, после чего победители конкурса приступят к строительству объекта.

В рамках подготовки к играм проведены несколько заседаний оргкомитета в Амге и Якутске. Администрацией улуса организованы многочисленные субботники по сносу старых домов, благоустройству территорий и улиц села Амга. Отремонтирован спортивный зал «Дружба», заново отстроен спортивный лагерь «Олимпик» на берегу красавицы реки Амга. Сегодня в районе насчитывается 7 туристических баз, которые задействуют в размещении участников и гостей VII Спортивных игр народов Якутии. Также на берегу реки, по словам главы района, организуют палаточные городки, за ними будут закреплены индивидуальные предприниматели.

Всего в районе, по словам Николая Архипова, для размещения и питания участников спортивных игр будут задействованы 17 объектов, в том числе школы, детские сады. Сегодня руководство улуса совместно с министерством образования и науки республики проводит активную работу по их ремонту, а также по приобретению и установке оборудования для столовых.