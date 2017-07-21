Американские борцы прилетают в Якутск. Матчевая встреча пройдет бесплатно

29 июля утром борцы прилетают в Якутск. 12 спортсменов и 2 тренера. Первая совместная тренировка состоится 30 июля в Училище олимпийского резерва. 31 июля у спортсменов запланирована тренировка с известным якутским борцом Виктором Лебедевым. «В Америке знают и уважают нашего Виктора Лебедева, поэтому многие ребята, которые прилетят в Якутск, мечтают о встрече с ним», — говорит директор ДЮСШ № 3 Федот Архипович Соловьев.

1 августа состоится матчевая встреча. Мероприятие пройдет на стадионе «Юность» под открытым небом. По словам первого заместителя главы города Якутска, вице-президента Федерации вольной борьбы г. Якутска Дмитрия Садовникова, это спортивное событие не имеет никаких коммерческих целей, и все желающие смогут посмотреть его в свободном доступе. Город, в свою очередь, поддержит его проведение.

Дмитрий Садовников встретился с организаторами визита в город Якутск команды юных борцов из США. Совещание прошло 20 июля в Малом зале Окружной администрации.

Участники обсудили приезд юношеской команды по вольной борьбе из США, которая 1 августа проведет матчевую встречу с молодыми борцами столицы. В программе совместные тренировки, посещение достопримечательностей, пребывание в спортивном лагере «Манньыаттаах» в Нижнем Бестяхе, выезд на природу, в районы республики и многое другое.

Представители Федерации вольной борьбы города Якутска сообщили Дмитрию Садовникову, что в каждой весовой категории со стороны сборной города Якутска будут представлены лучшие юниоры спортсмены-вольники, имеющие опыт выступления и ведущие места на всероссийских турнирах.

После матчевой встречи команда США поедет на несколько дней в спортивный лагерь «Манньыаттаах» в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района, 6 августа запланирована поездка в Амгинский район. В муниципальных образованиях тоже состоятся матчевые встречи юных борцов с командами районов.

Организатор мероприятия член Федерации вольной борьбы г. Якутска Семен Адамов отметил, что такое спортивное событие проводится в городе Якутске впервые, и то, что выбор американских спортсменов, решивших поехать в такую далекую страну, как Россия, и в такой отдаленный регион, как Якутия, говорит о том, что в спортивном мире уважают школу якутской спортивной борьбы.