«Алые паруса» по–потаповски

Поклонники театрального искусства Якутии наконец–то дождались постановку режиссера Сергея ПОТАПОВА на сцене Саха театра «Таптал долгунугар уйдаран («Ассоль. Алые паруса» Александра Грина)», премьера которой была представлена 20 и 21 мая текущего года.

Пьеса показывает знакомую всем нам со школьных лет историю жительницы деревни Каперна – наивной и чудаковатой девушки Ассоль, которая так и осталась в детском возрасте, мечтающая о большом счастье, ее главные друзья – океан, деревья, природа, за что жители деревни ее всячески обзывают, насмехаются, называя полоумной. Хотя главная героиня в отличие от них, является исключительным светлым лучиком в их мире алчности и серой жизни. Она ждет своего принца на белом корабле с алыми парусами, о котором она услышала из рассказов олонхосута. И дожидается его в виде богатого наследника Грея…

Хотя и интерпретация драматурга Павла МОРОЗОВА была перенесена на якутский лад и на почерк Сергея ПОТАПОВА, все равно главная линия ГРИНА про любовь между наивной Ассоль и молодым Греем сохранилась в полной мере.

В спектакле очень много новых находок – например, актеры исполняют песню на якутском языке на ирландскую музыку, добавлены новые герои, есть также олонхосут в исполнении Романа ДОРОФЕЕВА.

По словам Сергея ПОТАПОВА, пару лет назад данный спектакль в Астане он поставил за четыре дня, такой эксперимент он перенес и на сцену своего родного театра, подготовив постановку в максимально сжатые сроки. И как мы видим, эксперимент удался на «отлично»!

Наивную чудаковатую Ассоль, а в спектакле она еще чудаковатее, сыграла молодая актриса Айталина ЛАВЕРНОВА, знакомая зрителям по роли в фильме «Кэрэл», Грея – Айсен ЛУГИНОВ, тоже молодой актер Сахатеатра, оба являются выпускниками Арктического государственного института культуры и искусств.

Татьяна ЛЕГАНТЬЕВА, актриса театра, исполнительница роли Лууhа: «Хочу выделить отличную слаженную работу актеров и режиссеров. Работали в тандеме. Понимали друг друга с полуслова, дышали одним ритмом. Работать с ПОТАПОВЫМ одно удовольствие! Конечно, легкой работы нам никто не обещал, мы очень устали (смеется). Но как говорил Щепкин – «Священнодействуй или убирайся вон!»