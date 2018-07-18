Альтернативный взгляд на кражу бриллиантов: якутская фирма разбогатела на 100 миллионов?

Всю Россию поразила новость о краже в Казане якутских бриллиантов на 100 миллионов рублей. Нельзя было безучастно смотреть на видео, где злоумышленник как «Санта-Клаус» тащит в руках большой мешок с драгоценностями.

Как сообщил руководитель фирмы Seven Diamonds (которой принадлежали бриллианты) Василий Саввин: бриллианты похитили не у Seven Diamonds, а у компании-грузоперевозчика ООО «Бринкс», которая занималась перевозкой драгоценностей — специализированной инкассацией.

Компания «Бринкс» — это российский представитель международной The Brink’s Company, основанной в 1859 году, которая специализируется на перевозке ценностей, безопасной логистике и кассовых операциях, работая в 110 странах мира.

«Похитили у ООО «Бринкс». Это международная компания, которая занимается перевозками денежных средств, ювелирных изделий. Это типа инкассации. Изделия принадлежали нам. Но мы передаем их по акту приема/передачи для транспортировки в другой город. Мы им передаем, они их проверяют, всё опломбировано, упаковано. В конечной точке – город Сочи, мы проверяем целостность упаковки, и по тому же акту мы принимаем назад», — сказал Саввин.

Эта история очень напоминает случай произошедший в 2013 году в аэропорту Брюсселя, когда из бронированного фургона охранной компании Brink’s были похищены бриллианты из Антверпена на сумму 50 миллионов долларов.

Интересно, что здесь и там фигурирует одна и та же фирма перевозчик.

Владельцами большинства камней являются индийские компании. Своих денег они не потеряли, так как алмазы были застрахованы. Также, фирмы из алмазного квартала Антверпена обычно страхуют свои камни на 10% выше их стоимости, чтобы в случае кражи получить прибыль.

Василий Саввинов в разговоре со СМИ подтвердил, что похищенные драгоценные изделия были застрахованы, так что можно предположить, что своих денег якутская компания не потеряла, а может быть и получит еще больше.

Однако, по данным по сведениям источника «БИЗНЕС Online», страховка за украденные в Казани бриллианты покрывает всего 38 млн рублей.