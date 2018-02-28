Альтернативная олимпиада: Наши лыжники в числе лидеров

В д.Кононовской (СЦП Малиновка) Архангельской области стартовал Финал Кубка России по лыжным гонкам, те самые альтернативные олимпийские игры. Очень отрадно, что числе финалистов есть и наши спортсмены: Михаил Соснин, Александр Клуген, Никита Крюков.

В первой гонке индивидуальный старт на 15 километров свободным стилем, наш Михаил Соснин занял высокое 9 место из 70 стартовавших спортсменов. Выиграл не у кого –нибудь, а у звездных лыжников мира. Алданский лыжник оставил не у дел Александра Легкова, Александра Бессмертных, Сергея Устюгова, Дмитрия Япарова, Алексея Петухова и т.д.

Сегодня Михаил Соснин и Александр Клуген старт примут в командном спринте свободным стилем. В программе соревнований также остались старт 30 км в скиатлоне, и 50 км марафон классическим стиле. Напоминаем, что по распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обозначены следующие виды: биатлон, лыжные гонки, коньки и бобслей.