Без паники! АЛРОСА уверяет, что нет эвакуации в вахтовом поселке

Комментарий АЛРОСА по сообщениям некоторых СМИ о ситуации на Накыне

В некоторых СМИ распространяется информация о том, что якобы началась эвакуация работников из вахтового поселка Накын на промзону из-за лесных пожаров. Данная информация не соответствует действительности.

На территорию вахтового посёлка Накын или промышленных площадок огонь не распространяется. По периметру всего вахтового поселка и производственных объектов выставлены дежурные посты, которые следят за ситуацией. Дежурство ведётся круглосуточное. Работа в посёлке ведётся в штатном режиме. Итоги облёта, проведённого 4 августа, над Накынским вахтовым посёлком и близлежащими территориями бригадой управления по лесным отношениям, подтверждают: критичного приближения огня к промышленным и жилым площадкам нет. Ситуация находится под контролем.

В случае, если лесной пожар подойдёт вплотную к вахтовому поселку, будут приняты меры по отводу людей на безопасную территорию. Рядом с вахтовым поселком расположена пожарная часть, силы которой в случае возникновения пожара будут брошены на тушение огня. Кроме того, по периметру поселок окружён пожарным водопроводом. Все подключаемые пожарные рукава и ранцы проверены и годны для использования в тушении.

Также заранее был создан противопожарный контур, для этого вокруг вахтового поселка были заранее при помощи бульдозера пройдены минерализованные полосы. Все это должно противостоять прохождению огня на территорию близкую к поселку.

(фото с облета территории 4 августа 2018 года)