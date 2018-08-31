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31 августа 2018, 13:15
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АЛРОСА установит водоочистные сооружения в 16 наслегах Сунтарского улуса

АЛРОСА завершает сбор исходных данных, необходимых для заказа и установки очистных сооружений в Сунтарском районе. В адрес компании поступили данные о численности всех поселений района, результаты анализа проб речной воды, собранные в феврале, мае и июне текущего года, а также справки об энергетических мощностях для установки водоочистных сооружений, сообщили ЯСИА в пресс-службе компании.

В пятницу, 31 августа, главный энергетик АЛРОСА Андрей Тархов совместно со специалистами компании начнут обследование 16 наслегов Сунтарского района, в которых требуется установка либо модернизация водоочистных сооружений для подбора подходящего оборудования.

Делегация специалистов посетит Вилючанский, Нахаринский, Крестяхский, Куокунинский, Тенкинский, Бордноский, Хаданский, Илимнирский, Сунтарский, Туойдахский, Устьинский, Эльгяйский, Кутанинский, Тюбяйский, Шеинский и Тюбяй-Жарсханский наслеги Сунтарского района.

«Мы будем работать в Сунтарском районе порядка трех дней. Цель обследования — качественно и оперативно собрать информацию для определения технологии водоочистки, необходимости дополнительных инженерных коммуникаций. Это позволит ускорить процесс выбора установок и их закупку. Планируется посетить и проверить состояние энергетического хозяйства, имеющиеся водозаборы и очистные сооружения всех 16 наслегов района, которые расположены вдоль реки Вилюй», –отметил главный энергетик АЛРОСА Андрей Тархов.

Сейчас специалисты компании на основании имеющихся анализов, полученных из воды реки Вилюй, прорабатывают наиболее оптимальные варианты технологии водоочистки, которые будут использованы в работе очистных, для всех шестнадцати наслегов. Кроме того, ведутся переговоры с тремя потенциальными поставщиками водоочистных сооружений.

Напомним, 27 августа руководство АЛРОСА направило в адрес главы Сунтарского района Анатолия Григорьева письмо с просьбой предоставления исходных технических данных, необходимых для оперативного заказа и установки в жилых поселениях Сунтарского района водоочистных сооружений. Всё оборудование будет подобрано в зависимости от потребностей населения, проживающего в сёлах Сунтарского района и использующего воду из реки Вилюй.

Ранее, в 2013 году, АЛРОСА также перечислила в адрес Администрации муниципального Нюрбинского района 55 млн рублей на закупку, доставку и установку аналогичных водоочистных сооружений в семи населённых пунктах района, расположенных в нижнем течении реки Марха, сообщает ЯСИА.

 

Источник: http://ysia.ru/alrosa-ustanovit-vodoochistnye-sooruzheniya-16-naslegah-suntarskogo-ulusa/
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