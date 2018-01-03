АЛРОСА стала экономить на подарках?

В редакцию были отправлены фотографии традиционных новогодних подарков компании «АЛРОСА».
В прошлые годы сотрудникам на Новый год корпорация традиционно дарила шикарные бизнес подарки: органайзеры, планеры: зеленая обложка, дорогая бумага с золотым тиснениеми др.
Нынче, когда «АЛРОСА» возглавил сын Сергея Иванова (Сергей Иванов-младший), работникам на Новый год достался достаточно обычный канцнабор: без всяких золотых обрезов и всего прочего.
Вот такие перемены?comments powered by HyperComments
Источник: SAKHALIFE.RU