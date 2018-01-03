АЛРОСА стала экономить на подарках?

В редакцию были отправлены фотографии традиционных новогодних подарков компании «АЛРОСА». В прошлые годы сотрудникам на Новый год корпорация традиционно дарила шикарные бизнес подарки: органайзеры, планеры: зеленая обложка, дорогая бумага с золотым тиснениеми др. Нынче, когда «АЛРОСА» возглавил сын Сергея Иванова (Сергей Иванов-младший), работникам на Новый год достался достаточно обычный канцнабор: без всяких золотых обрезов и всего прочего. Вот такие перемены? comments powered by HyperComments Источник: SAKHALIFE.RU

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