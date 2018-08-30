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Экология
30 августа 2018, 17:28
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АЛРОСА сообщает о восстановлении системы дамб, нарушенных в результате аномальных осадков

АЛРОСА восстановила систему дамб, нарушенных в результате аномальных осадков, и они работают в штатном режиме.

25 августа 2018 г., полностью восстановлена дамба N7, и сейчас она полноценно функционирует. Закончено восстановление дамбы N6. Дамба сомкнута на месте прорана, сейчас идут работы по поднятию уровня дамбы до проектных отметок. Работы, ведущиеся по восстановлению дамбы N2, закончены. Дамба N1 будет восстановлена позднее, однако это не играет роли, поскольку она не участвует в системе нормализации водопритока и перекрывает пустой отработанный котлован.

В связи с появившейся в СМИ информацией о новых прорывах загрязненной воды, сообщаем: сброса загрязненной воды с дражных котлованов за последние дни не было и не прогнозируется. В настоящее время действительно наблюдается некоторое замутнение воды вследствие поднятия взвешенных частиц с донных отложений. Это происходит, так как после ремонтных работ река Ирелях снова была запущена по руслоотводному каналу. Руслоотводной канал необходим для отведения русла реки, чтобы она могла продолжать движение в своем естественном природном состоянии. В настоящий момент идет небольшой смыв накопившихся за это время иловых осадков из руслоотводного канала. При этом динамика очищения воды позволяет прогнозировать, что ситуация полностью нормализуется в течение ближайшей недели. Это подтверждают и пробы воды, и фоторепортажи. Ожидается, что в результате принятых мер вода полностью очистится в ближайшее время.

Отмечаем, что уровень на Иреляхском гидроузле по состоянию на 30 августа понизился на 54 см. Идет тенденция к его понижению. Соответственно, скорость течения реки Ирелях понижается и не происходит взмучивание воды. Данная ситуация являлся обычной при прохождении паводка.

Отметим, проектирование дамб шло в соответствии с нормативными требованиями, исходя из вероятного максимального суточного объема осадков в течение ближайших 20 лет. Расчетная величина осадков, которая в соответствии с существующими нормами, использовалась при строительстве гидротехнических сооружений на реке Ирелях, составляет 44,6 мм. При этом только за один день, 17 августа, в Мирнинском районе было зафиксировано 82,1 мм осадков. По данным ФГБУ главной геофизической лаборатории им. А.И. Войекова, таких дождей не наблюдалось за всю почти 60-летнюю историю метеонаблюдений, т.е. с 1959 года. Таким образом, объем осадков, выпавший в Мирнинском районе, почти вдвое превысил проектные значения, которые использовались при изначальном строительстве дамб.

Так как при разработке Иреляхского месторождения не используются химические вещества и агрессивные среды, в воде отсутствуют какие-либо токсичные и отравляющие вещества. Повышенное содержание металлов в воде имеет исключительно природный характер и не является продуктом производственной деятельности.

Источник: Пресс-служба АЛРОСА.
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