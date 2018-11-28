«Алроса» решила помочь обеспечить вилюйские улусы чистой водой

Компания «АЛРОСА» готова содействовать в обеспечении жителей Вилюйской группы районов качественным водоснабжением.

27 ноября министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников встретился с первым вице-президентом – исполнительным директором АК «АЛРОСА» Игорем Соболевым.

В рамках встречи обсуждены вопросы по обеспечению качественным водоснабжением населения Вилюйской группы районов, пострадавшие от загрязнения рек Вилюй, Ирелях вследствие прорыва дамбы на Иреляхском водохранилище.

Как отметил Игорь Соболев, компания «АЛРОСА» готова содействовать в решении данных вопросов. Так, в рамках первоочередных мероприятий алмазодобывающая компания планирует в следующем году приобрести спецтехнику для подвоза воды населению, а также компенсировать муниципальным образованиям, понесенные расходы на обустройство дорог к альтернативным источникам водоснабжения. По итогам согласованные решения будут рассмотрены на Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» в конце текущего года.

Также обсуждались вопросы по разработке программы развития систем водоснабжения Вилюйских групп районов, в рамках которой АК «АЛРОСА» будет реализовывать мероприятия по строительству водоочистных и водозаборных сооружений.