АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-37
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.94
 75.52
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.11.2018, 21:40
Якутск
«Вкус Якутии» откроет новые шедевры национальной кухни Севера
28.11.2018, 19:59
Якутия
«Тепло Якутии» согреет всех
28.11.2018, 19:43
Происшествия
Резонанс
Церковный скандал в Якутии: суд вынес приговор иеромонаху Мелетию, обвиняемому в педофилии
28.11.2018, 19:00
Политика
Региональная неделя народных депутатов Якутии
28.11.2018, 18:57
Политика
Галина Данчикова о важном законе
28.11.2018, 18:15
Происшествия
19-летний сосед ограбил жительницу Якутска
28.11.2018, 18:00
Происшествия
Родственник обокрал добрую женщину
28.11.2018, 17:50
Якутск
Любители скандинавской ходьбы откроют зимний сезон
28.11.2018, 17:40
Происшествия
Парочка проломила стену, чтобы добраться до водки
28.11.2018, 17:30
Якутск
В Якутске весь декабрь будет проводиться акция по добровольному тестированию на ВИЧ
28.11.2018, 17:20
Экология
«Алроса» решила помочь обеспечить вилюйские улусы чистой водой
28.11.2018, 17:10
Якутск
30 ноября – Единый информационный день
28.11.2018, 16:55
Культура & Образование
Школе №30 — 45 лет
28.11.2018, 16:45
Общество
График плановых работ энергетиков на 29 ноября
28.11.2018, 16:30
Общество
Instagram
Егор Афанасьевич поздравил Андрея Саввича
28.11.2018, 16:20
Общество
29 ноября в районе Крестьянского рынка на один час отключат водоснабжение
28.11.2018, 16:10
Общество
Бырпах от «Айпродукт» в сети супермаркетов «Алмаз»!
28.11.2018, 16:00
Якутия
Добрые дела волонтеров-медиков
28.11.2018, 15:50
Культура & Образование
Резонанс
Юрий Куприянов о концерте Элджея: Запретами мы не добьемся победы
28.11.2018, 15:35
Финансы
Алмазэргиэнбанк вошел в топ-20 медиарейтинга российских банков
28.11.2018, 15:25
Общество
Пенсионный возраст, МРОТ, зарплаты и премии… Позиция профсоюзов Якутии по ключевым вопросам
28.11.2018, 15:10
Общество
В санатории «Абырал» прошел мастер-класс по бумажной пластике
28.11.2018, 15:00
Экономика
Пятая часть молочных продуктов на российском рынке оказалась фальсификатом
28.11.2018, 14:50
Якутск
В Якутске состоится пятый юбилейный Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» 
28.11.2018, 14:40
Финансы
Интервью
В «Россельхозбанке» — снижение процентных ставок на потребительские кредиты
28.11.2018, 14:30
Экономика
Вымпел навигации спущен
28.11.2018, 14:15
Экономика
Якутская ГРЭС – лучший социальный партнер в Якутии
28.11.2018, 14:00
Экономика
Бизнес-инкубатор Якутска объявляет конкурс на резидентство
28.11.2018, 13:45
Красота & Здоровье
Владимир Путин в Кремле вручил награду якутскому врачу
28.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Черты внешности, которые инстинктивно притягивают мужчин
28.11.2018, 13:15
Происшествия
Портативный гараж — легкая добыча для воров
28.11.2018, 13:11
Культура & Образование
Педагог из Якутии приняла участие в конкурсе «Воспитатель года России -2018»
28.11.2018, 13:00
Спорт
Якутский геймер — финалист Кубка России по киберспорту
28.11.2018, 12:52
Экономика
Грандиозная победа Минфина Якутии в Барселоне
28.11.2018, 12:50
Культура & Образование
Афиша
Легендарная группа «Baccara» приедет в Якутск!
28.11.2018, 12:44
Культура & Образование
Якутск примет международный фестиваль этнической моды
28.11.2018, 12:31
Культура & Образование
Афиша
SOS
Якутян приглашают на благотворительный концерт
28.11.2018, 12:29
Экономика
Сахатранснефтегаз: Завершается работа по ремонту участка подводного газопровода
28.11.2018, 12:22
Происшествия
Эксклюзив
Обыски в мэрии Якутска. Что интересует ФСБ?
28.11.2018, 12:20
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 28 ноября
28.11.2018, 12:19
Происшествия
«Dolce Vita» жителя Якутии
28.11.2018, 12:07
Происшествия
Резонанс
Мэрия Якутска об обысках
28.11.2018, 12:02
Происшествия
Экстра
Обыски в мэрии Якутска
28.11.2018, 12:01
Культура & Образование
Афиша
Якутские звезды дадут концерты в Москве и Питере
28.11.2018, 11:59
Происшествия
Неуступчивые водители устроили два ДТП в Якутске
28.11.2018, 11:49
Финансы
Алмазэргиэнбанк и JCB International расширят направления сотрудничества
28.11.2018, 11:40
Экономика
Каскад Вилюйских ГЭС развенчивает WhatsApp-слухи
28.11.2018, 11:32
Судебная хроника
С нерадивого отца взыскали почти миллион рублей
28.11.2018, 11:21
Судебная хроника
В Якутии бухгалтер осуждена за махинации
28.11.2018, 11:08
Культура & Образование
Изучение английского языка с погружением: ответственный день для Якутской ГСХА
28.11.2018, 10:57
Якутск
Уставшие мерзнуть жители дома в центре столицы обратились к властям
28.11.2018, 10:47
Экономика
«Новая идея» якутского энергетика
28.11.2018, 10:43
Экономика
График плановых работ энергетиков на 28 ноября
28.11.2018, 10:42
Политика
В «Единой России» стартовала неделя приема граждан
28.11.2018, 10:32
Финансы
Россельхозбанк внедрил отечественное ПО — систему Avanpost IDM
28.11.2018, 10:28
Происшествия
20-летняя девушка обвела вокруг пальца жителя Якутска
28.11.2018, 10:13
Общество
Глава Якутии наградил китайскую актрису
28.11.2018, 9:59
Политика
Мэрия Якутска: горожане задолжали городу почти миллиард
28.11.2018, 9:46
Происшествия
В республике горели гараж, хотон и дом
28.11.2018, 9:41
Общество
Кто же станет председателем Верховного суда Якутии?
28.11.2018, 9:28
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ» участвует в конкурсе «Лидеры России»
28.11.2018, 9:13
Экология
Синоптики прогнозируют 50-градусные морозы в Якутии
28.11.2018, 9:00
Красота & Здоровье
Доктор по Интернету: Как это работает?
28.11.2018, 0:19
Общество
Сегодня день рождения руководителей, пресс-секретаря и звезды эстрады
28.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда 28 ноября 2018
27.11.2018, 22:04
Политика
Резонанс
СМИ сообщили о громком увольнении в мэрии Якутска
27.11.2018, 22:03
Экология
Стартовал конкурс фотографий на тему «Зимние птицы Якутии»
27.11.2018, 21:50
Происшествия
Разыскивается студент СВФУ
27.11.2018, 21:38
Политика
Ил Дархан уволил своего помощника
27.11.2018, 21:31
Спорт
Сломанный палец не помеха! Якутянка героически взяла медаль первенства России
27.11.2018, 21:17
Общество
Глава Минтруда пообещал финансовые меры поддержки для семей на Дальнем Востоке
27.11.2018, 21:03
Общество
Рейтинг трезвых и пьющих регионов России. На каком месте Якутия?
Архив новостей
Экология
28 ноября 2018, 17:20
275

«Алроса» решила помочь обеспечить вилюйские улусы чистой водой

Компания «АЛРОСА» готова содействовать в обеспечении жителей Вилюйской группы районов качественным водоснабжением.

27 ноября министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников встретился с первым вице-президентом – исполнительным директором АК «АЛРОСА» Игорем Соболевым.

В рамках встречи обсуждены вопросы по обеспечению качественным водоснабжением населения Вилюйской группы районов, пострадавшие от загрязнения рек Вилюй, Ирелях вследствие прорыва дамбы на Иреляхском водохранилище.

Как отметил Игорь Соболев, компания «АЛРОСА» готова содействовать в решении данных вопросов. Так, в рамках первоочередных мероприятий алмазодобывающая компания планирует в следующем году приобрести спецтехнику для подвоза воды населению, а также компенсировать муниципальным образованиям, понесенные расходы на обустройство дорог к альтернативным источникам водоснабжения. По итогам согласованные решения будут рассмотрены на Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» в конце текущего года.

Также обсуждались вопросы по разработке программы развития систем водоснабжения Вилюйских групп районов, в рамках которой АК «АЛРОСА» будет реализовывать мероприятия по строительству водоочистных и водозаборных сооружений.

 

Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.11.2018, 9:32
Спорт
Американским масрестлерам нравится атмосфера вокруг чемпионата
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
28.11.2018, 12:22
Происшествия
Эксклюзив
Обыски в мэрии Якутска. Что интересует ФСБ?
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
24.11.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Почему финский масреслер стал любимцем якутской публики?
27.11.2018, 22:04
Политика
Резонанс
СМИ сообщили о громком увольнении в мэрии Якутска
22.11.2018, 22:17
Лонгрид
Подведены итоги конкурса «Спасите мой двор от загрязнения»
23.11.2018, 12:39
Желток
Instagram
Полуголые артисты якутского театра
24.11.2018, 17:51
Спорт
Две якутянки стали чемпионками мира по мас-рестлингу
25.11.2018, 12:28
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
На шоу-показе Доры Николаевой не обошлось без… эпатажа
23.11.2018, 19:22
Происшествия
Директор якутской строительной фирмы задержан в Москве
23.11.2018, 9:18
Культура & Образование
Ректор Московской консерватории о ВШМ, Якутии и Михаиле Николаеве
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
28.11.2018

Бырпах от «Айпродукт» в сети супермаркетов «Алмаз»!

Общество
28.11.2018

Пенсионный возраст, МРОТ, зарплаты и премии… Позиция профсоюзов Якутии по ключевым вопросам

Интервью
Финансы
28.11.2018

В «Россельхозбанке» — снижение процентных ставок на потребительские кредиты

Красота & Здоровье
28.11.2018

Владимир Путин в Кремле вручил награду якутскому врачу

Экономика
28.11.2018

Грандиозная победа Минфина Якутии в Барселоне

Афиша
Культура & Образование
28.11.2018

Легендарная группа «Baccara» приедет в Якутск!

Экономика
28.11.2018

Сахатранснефтегаз: Завершается работа по ремонту участка подводного газопровода

Общество
28.11.2018

Глава Якутии наградил китайскую актрису